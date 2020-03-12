Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняБанк России рекомендует розничным инвесторам сохранять трезвость ума

Россиянам, инвестирующим на биржах, нужно "не дергаться", сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы, заявил первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов.
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Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам

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Российским инвесторам посоветовали сохранять трезвость ума

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Россиян призвали не паниковать при инвестировании

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Банк России рекомендует розничным инвесторам сохранять трезвость ума

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Российским инвесторам посоветовали сохранять трезвость ума

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Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

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Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Футбол

УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
RT на русском 06:17
Общество

Суд в Германии отклонил иск против строительства газопровода Eugal

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против строительства трубопровода Eugal, который будет принимать газ из «Северного потока-2», сообщает пресс-служба суда.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Авто

В сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus

В бразильском офисе немецкой компании Volkswagen поделились официальным тизерным изображением новинки кроссовера Nivus.
Rusargument вчера в 13:18
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Общество

64% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Напомним, в конце января во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин выступил с инициативой внести поправки в Конституцию.
Краснодарские известия вчера в 11:45
Армия и оружие

Подлодка США смогла всплыть в Арктике

Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
МедиаКорСеть 11 марта в 10:10
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к культу личности

Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его культа личности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 06:29
Политика

Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Газета.Ru 04:24
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Здоровье

В Белоруссии число заболевших коронавирусом увеличилось до 21

Пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии сообщила, что на сегодняшний день число граждан, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, увеличилось до 21.
Московский Комсомолец вчера в 14:10
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие

В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы

Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.
REGNUM 05:59
Общество

Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины

Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Вести.Ru 04:35
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Здоровье

Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Газета.Ru 01:24
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию

В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:44
Политика

Болотов покинул пост главы правительства Иркутской области

Руслан Болотов покинул должность исполняющего обязанности председателя правительства Иркутской области, сообщили ИА «ИрСити» 13 марта в пресс-службе губернатора региона.
ИрСити 05:08
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Происшествия

Названо число пациентов больницы для зараженных коронавирусом в Москве

Газета.Ru 05:31
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Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: что будет дальше, никто не знает

Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему ничего неизвестно о судьбе его боя с американцем Тони Фергюсоном.
РИА Новости 04:46
Происшествия

В Брянске за взятки задержаны чиновники управления капстроительства

Брянск, 13 марта 2020, 13:00 — REGNUM По подозрению в получении взятки задержаны два должностных лица управления капитального строительства Брянской области.
REGNUM 06:00
Происшествия

Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео

Невские Новости 03:35
Политика

Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН

В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
РИА Новости 05:38
Гаджеты

Xiaomi официально представила бюджетный флагман Redmi Note 9 Pro

Профиль вчера в 09:34
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport вчера в 16:47
Авто

Названы модели авто, которые подорожают в России

Напомним, по итогам февраля 2020 года в России продажи авто упали на 2,2%, до 119 073 единиц.
REGNUM 05:55
Футбол

Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.
Бомбардир.ру 05:21
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