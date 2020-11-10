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Банк России порекомендовал банкам, которые выпускают карты, ввести ограничения на суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тысяч рублей в день и 30 тысяч рублей в месяц. Это следует из информационного письма регулятора.

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