Банк России рекомендует ввести лимит на суммы снятия наличных на кассах магазинов
Банк России порекомендовал банкам, которые выпускают карты, ввести ограничения на суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тысяч рублей в день и 30 тысяч рублей в месяц. Это следует из информационного письма регулятора.В источнике
С чего всё началось
Банк России рекомендовал банкам, выпускающим карты, ограничить суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. руб. в месяц, следует
из информационного письма ЦБ.
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