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Финансовая газета
Финансовая газета

Банк России рекомендует ввести лимит на суммы снятия наличных на кассах магазинов

Банк России порекомендовал банкам, которые выпускают карты, ввести ограничения на суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тысяч рублей в день и 30 тысяч рублей в месяц. Это следует из информационного письма регулятора.В источнике
С чего всё началось
Банк России рекомендовал банкам, выпускающим карты, ограничить суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. руб. в месяц, следует
 из информационного письма ЦБ.
РБКвчера в 04:15
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РБК

ЦБ рекомендовал ограничить суммы снятия наличных на кассах магазинов

РБКвчера в 04:15
Финмаркет

ЦБ РФ рекомендовал банкам установить лимит в 5 тыс. рублей в день для получения наличных на кассах в магазинах

Финмаркетвчера в 06:07
ПРАЙМ

Обозначен риск снятия наличных в магазине

ПРАЙМвчера в 05:56
Коммерсантъ

ЦБ снимает кассу

Коммерсантъвчера в 14:36
Российская газета

ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов

Российская газетавчера в 04:14
Банки.ру

ЦБ рекомендовал установить лимиты по операциям выдачи наличных через кассы магазинов

Банки.рувчера в 04:02
ТАСС

ЦБ рекомендовал банкам установить лимиты на снятие наличных через кассы магазинов

ТАССвчера в 02:50

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