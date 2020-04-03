Коронавирус
Российская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года. Этот механизм должен заработать в ближайшие дни.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении.Московский Комсомолец01:10
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Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни
Правительство Кировской области02 апреля в 06:53
Кредитные каникулы и онлайн: в Самаре банки корректируют стратегию работы
Волжская коммунавчера в 06:34
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