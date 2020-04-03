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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
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В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года. Этот механизм должен заработать в ближайшие дни.В источнике
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С чего всё начиналось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении.
Московский Комсомолец 01:10
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ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

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ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

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