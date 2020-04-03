с чего всё началось

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Космос Третий прототип Starship компании SpaceX разрушился при испытании Прототип многоразового космического корабля Starship SN3 американской компании SpaceX разрушился при испытаниях на стартовой площадке вблизи деревни Бока-Чика в штате Техас 3 апреля.

Политика Путин отметил значительные ресурсы Совбеза в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво заявил, что имеющиеся административные и информационные ресурсы необходимо направить на поддержку глав регионов, на которых выпала большая ответственность в работе по недопущению распространения нового коронавируса.

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Политика ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его второго обращения По данным опроса ВЦИОМ, показатели одобрения деятельности и доверия к президенту Владимиру Путину выросли после его второго обращения к россиянам по ситуации с коронавирусом.

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Общество Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в ТЦ Тюменской области ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

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