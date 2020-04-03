Коронавирус
Российская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.Российская газета09:21
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США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
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После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми. Поклонники переживают: как женщина будет содержать семью.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с врачами медицинских организаций региона.
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Третий прототип Starship компании SpaceX разрушился при испытании
Прототип многоразового космического корабля Starship SN3 американской компании SpaceX разрушился при испытаниях на стартовой площадке вблизи деревни Бока-Чика в штате Техас 3 апреля.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Политика
Путин отметил значительные ресурсы Совбеза в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво заявил, что имеющиеся административные и информационные ресурсы необходимо направить на поддержку глав регионов, на которых выпала большая ответственность в работе по недопущению распространения нового коронавируса.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Политика
ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его второго обращения
По данным опроса ВЦИОМ, показатели одобрения деятельности и доверия к президенту Владимиру Путину выросли после его второго обращения к россиянам по ситуации с коронавирусом.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян
Россия приостанавливает все международные авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.
Транспорт
Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве
За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
Общество
Изолированным от коронавируса волгоградцам разрешили ездить на дачу
Волгоградцам разрешили самоизолироваться на дачах и в загородных домах.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки
Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Общество
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в ТЦ Тюменской области
ФСБ предотвратила теракт в торговом центре Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Общество
Собянин назвал условие для введения пропускного режима в Москве
Жесткий пропускной режим в Москве не будет вводиться, пока москвичи соблюдают режим самоизоляции. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Хоккей
Панарин купил 1500 масок для больницы в Нью-Йорке
Из-за вируса приостановлен текущий сезон НХЛ. На текущий момент Панарин сыграл за «Рейнджерс» в 69-и матчах, набрав 95 очков (32+63).
Космос
Китай запустит спутник связи, названный в честь Уханя
Специалисты китайской ракетно-космической отрасли запустят в апреле первые два спутника связи в рамках космического проекта Интернета вещей (IoT).
Общество
Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом
Общество
Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Религия
Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объезжает столицу с иконой Богоматери «Умиление», которая считается чудотворной.