Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении
 регулятора.
Российская газета09:21

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Россиянам придется платить по кредитам в карантин

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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

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Кредитные каникулы и онлайн: в Самаре банки корректируют стратегию работы

Волжская коммуна06:34
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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
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Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
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Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян

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