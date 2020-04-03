Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении
 регулятора.
Российская газета09:21

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Россиянам придется платить по кредитам в карантин

URA.Ru09:48

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Российская газета09:21

Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни

Правительство Кировской областивчера в 06:53

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Московский Комсомолец07:36

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

РБК07:17

Кредитные каникулы и онлайн: в Самаре банки корректируют стратегию работы

Волжская коммуна06:34

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

News.ru08:22
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Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM вчера в 05:40
Общество

Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение

Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Моссовет 09:28
Космос

NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду

РЕН ТВ 30 марта в 21:20
Общество

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:31
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Экономика

Всем спасибо, и будьте здоровы! Почему Владимир Путин подарил всей стране выходной месяц, но не предложил никакой поддержки

В четверг, 2 апреля, Владимир Путин еще раз выступил с обращением к нации — на этот раз о том, что он не будет больше выступать с обращением к нации до конца месяца — можно будет отдохнуть от президента в эти нерабочие дни.
Дождь 13:45
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Общество

В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы

Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
ТАСС 12:51
Общество

Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции

Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.
РБК 14:52
Политика

Губернатор Камчатки Илюхин заявил об уходе в отставку

58-летний Владимир Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Интерфакс - Россия вчера в 18:13
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Энергетика

Путин назвал комфортную для России цену на нефть

Президент России Владимир Путин назвал оптимальную для страны цену на нефть.
Metaratings 14:17
Общество

Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:21
Религия

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление»

Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой "Умиление", которая традиционно перед "субботой Акафиста" приносится из крестового Владимирского храма в Патриаршией резиденции в Чистом переулке в Елоховский собор.
Российская газета 11:44
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
REGNUM 13:24
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск 04:41
Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве.
News.ru 04:11
Общество

В мэрии Москвы назвали число лечащихся от коронавируса на дому

Более 830 жителей Москвы, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, проходят лечение в домашних условиях, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
RT на русском 12:59
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал на 53%

Киев, 2 апреля 2020, 11:34 — REGNUM Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров топлива.
REGNUM вчера в 04:34
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Общество

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Бухгалтерия.ру 04:44
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK 11:38
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Здоровье

Врач перечислил проблемы после окончания карантина

Врач заявил, что сейчас все озабочены дезинфекцией, но из-за нее у некоторых граждан может появиться аллергия.
Gazeta.SPb 14:10
Общество

В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель

Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные вашей организацией сроки, нарушением не станет.
Время Бухгалтера 10:58
Общество

Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
FlashNord 09:57
Общество

В ВОЗ оценили темпы распространения коронавируса в России

Россия еще не прошла пик эпидемии коронавирусной инфекции, заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
Piter.tv 13:18
Экономика

Бизнес попросил увеличить пособия пенсионерам и многодетным

В тексте письма содержится просьба выделить из бюджета на пособия около 3 триллионов рублей.
ФедералПресс вчера в 19:53
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