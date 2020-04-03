Коронавирус
Российская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.Российская газета09:21
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Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни
Правительство Кировской областивчера в 06:53
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Правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации утверждены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Как сообщили сегодня, 3 апреля, в региональном управлении МВД России, с завтрашнего дня въезд и выезд транспорта из Омска будет ограничен.
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ФСБ арестовала двух генералов МВД по делу о крупной взятке
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Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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В Минобороны РФ рассказали о тестировании на коронавирус среди военных
Москва, 3 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Более 4500 тестирований на коронавирус нового типа провели в Вооруженных силах РФ.
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ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
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Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
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Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у кошек в Ухане
Китайские ученые взяли анализы на COVID-19 у 102 кошек, находящихся в приютах и ветклиниках Уханя, результаты исследования обнародовал портал bioRxiv.
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Мезенцев отметил, что по итогам переговоров с белорусским внешнеполитическим ведомством и авиаперевозчиком «Белавиа» российские представители «предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск — Дели — Минск».
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Австралийские ученые показали, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса.
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В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.