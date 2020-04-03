Коронавирус
Российская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.Российская газета09:21
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Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни
Правительство Кировской областивчера в 06:53
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Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
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Первая вакцина от коронавируса прошла испытания
В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
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