с чего всё началось

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Общество Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.

Армия и оружие Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Энергетика США задумались о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе Wall Street Journal пишет, что согласие на подобный шаг снизит добычу нефти на 2 млн барреля при нынешних 13 млн в сутки и будет неоднозначно воспринято нефтяными компаниями США.

Наука Первая вакцина от коронавируса прошла испытания В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.

Энергетика Путин предупредил о дефиците нефти в мире Президент России Владимир Путин предупредил, что из-за нынешней ситуации на рынке в будущем в мире может наступить дефицит нефти.

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Происшествия Коронавирус у Александра Лутцева не подтвержден По результатам проверки будут приняты процессуальные решения. Напомним, в регионе выявлено 6 случаев заражения вирусом COVID-19.