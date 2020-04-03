Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года. Этот механизм должен заработать в ближайшие дни.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — указано в сообщении
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Московский Комсомолец01:10

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ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

РБКвчера в 07:17

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Волжская коммунавчера в 06:34

Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни

Правительство Кировской области02 апреля в 06:53
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Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
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Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
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Экономика

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Власти Ростовской области сформулировали первый пакет экономических мер поддержки бизнеса региона, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
Ugpressa.ru вчера в 23:49
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Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

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Российская газета вчера в 14:11
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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RT на русском вчера в 14:39
Общество

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Известия вчера в 22:35
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара вчера в 13:40
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости вчера в 08:45
Транспорт

В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования

В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.
Тульская служба новостей вчера в 03:54
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Появился трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3

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Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
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Количество инфицированных коронавирусом на Украине составило 1072 человека

Согласно обнародованной информации, число заразившихся составило 1072 человека.
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Общество

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Работу педагогов на период нерабочих дней рекомендовано перевести в дистанционных режим.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:31
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HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам

HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.
Pravda.Ru вчера в 16:55
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Широков сравнил «народность» нефти «Газпрома» и «Лукойла»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков сравнил компании «Газпром» и «Лукойл», спонсирующие «Зенит» и «Спартак» соответственно.
Metaratings 01:10
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
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Авто

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При покупке LADA Granta скидка может составить до 20 тысяч рублей, а в случае с другими моделями LADA она будет варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор рассказал о правильном питании во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию во время пандемии коронавируса.
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Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

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В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

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Общество

Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Life.ru вчера в 22:45
Армия и оружие

Три десятка противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» поступили в РВСН

Вестник Мордовии 02 апреля в 16:53
Армия и оружие

Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин

Венгрия была самым преданным и последним союзником германского Третьего рейха, Гитлер готов был пожертвовать Берлином, чтобы отстоять ее, заявил РИА Новости в субботу эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости вчера в 19:49
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На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru 01 апреля в 10:33
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:39
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