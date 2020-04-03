с чего всё началось

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года. Этот механизм должен заработать в ближайшие дни.

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 апреля Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 3 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 972,3 тыс. человек.

Общество В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Политика В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Общество Кабмин выделил движению волонтеров 242 млн рублей для помощи гражданам «Выделить Росмолодежи из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 242273,7 тысячи рублей в целях предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» на проведение мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Экономика «Сибур» переходит на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса Крупнейший в России нефтехимический холдинг «Сибур», одно из предприятий которого находится в Тобольске (Тюменская область), переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю в связи с ухудшением экономической ситуации на фоне коронавируса.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.

Наука В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Здоровье Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае Всего в регионе выявлено семеро инфицированных Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.