Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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Россиянам придется платить по кредитам в карантин

URA.Ru09:48

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Российская газета09:21

Банк России рассказал, как должны работать банки и платежные системы в нерабочие дни

Правительство Кировской областивчера в 06:53

Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Piter.tv08:22

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Московский Комсомолец07:36

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

РБК07:17

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

News.ru08:22
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Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл вчера в 06:16
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Здоровье

Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
РБК 10:00
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Общество

Регионам рекомендовали вернуть табак в товары первой необходимости

Власти рекомендовали регионам включить в перечень непродовольственных товаров первой необходимости табачную продукцию, а также автозапчасти.
Аргументы и Факты 10:08
Кино

Вышел новый фантастический сериал Amazon «Рассказы из Петли»

Игромания.ру 09:53
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Кино

Режиссер «Аннабель» выложил в сеть короткометражный хоррор

Стокгольм, 3 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Короткометражный фильм ужасов «Shadowed» («В тени») выпустил создатель «Проклятия Аннабель» шведский режиссер Дэвид Сандберг.
REGNUM 07:54
Политика

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, нельзя исключать самого сложного сценария, предупредил премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 06:58
Энергетика

Минэнерго не ждет падения цен на бензин

Министерство энергетики РФ не ожидает падения цены бензина в условиях низкой стоимости нефти, это связано с особенностями действующей в России налоговой системы.
ТАСС 04:48
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Политика

Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии

Итальянские политики из самых разных сегментов политического спектра решили, что сейчас пришло время для того, чтобы поставить вопрос ребром: или Германия (вместе со всеми ее союзниками) платит за всех в Евросоюзе в ходе эпидемии, или Евросоюза после этой эпидемии просто не будет.
РИА Новости 01:00
Общество

Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса

Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:23
Общество

Трамп отказал России и Саудовской Аравии в сокращении добычи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время обсуждения с Россией и Саудовской Аравией цен на нефть он не обещал пойти на уступки в виде сокращения добычи.
Профиль 03:20
Авто

Обновленный Opel Insignia лишился традиционного рычага коробки

Салон рестайлингового Buick Regal лишился традиционного рычага коробки передач, а вместо него появился кнопочный пульт.
SpeedMe вчера в 11:26
Общество

В Свердловской области ограничительные меры продлили до 20 апреля

Сегодня, 3 апреля, на брифинге по итогам оперативного штаба по предупреждению и распространению на территории Свердловской области коронавируса заместитель губернатора Павел Креков заявил, что на Среднем Урале ограничительные меры продлили до 20 апреля.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 09:36
Космос

Китай запустит спутник связи, названный в честь Уханя

Специалисты китайской ракетно-космической отрасли запустят в апреле первые два спутника связи в рамках космического проекта Интернета вещей (IoT).
Труд 10:00
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия вчера в 04:50
Общество

Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»

В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
РБК 08:43
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Экономика

Глава Центробанка допустила снижение ставки в 2020 году

Банк России видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.
Российская газета 08:30
Гаджеты

NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX SUPER для ноутбуков

MobiDevices вчера в 06:39
Общество

Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом

Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
АБН 09:54
Общество

Минниханов отменил абонентскую плату в детсадах

E-kazan.ru 09:03
Общество

У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус

Lenta.ru 09:54
Шоу-бизнес

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги

Певица Алекса увела жениха у беременной подруги Экс-участница "Фабрики звезд" и ее новый возлюбленный постят романтические фото, пока брошенная девушка страдает от горя.
Экспресс газета 07:10
Транспорт

РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в пятницу, 3 апреля, заявила об отмене ряда поездов дальнего следования, включая «Сапсаны».
Известия 03:31
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
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