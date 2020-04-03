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Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
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с чего всё началось
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении
 регулятора.
Российская газета09:21

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Россиянам придется платить по кредитам в карантин

URA.Ru09:48

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

Российская газета09:21

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

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Центробанк решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

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ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

Московский Комсомолец07:36

ЦБ отказался переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

News.ru08:22

Кредитные каникулы и онлайн: в Самаре банки корректируют стратегию работы

Волжская коммуна06:34
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Общество

Авиарейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля отменен

Рейс "Аэрофлота" по маршруту Нью-Йорк-Москва, планировавшийся на 3 апреля, отменен, сообщили в пятницу в генконсульстве России в Нью-Йорке.
Интерфакс 09:26
Политика

Путин назначил врио губернатора Архангельской области вместо Орлова

Российский лидер назначил Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности главы региона.
Слово и Дело вчера в 11:17
Политика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:25
Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Сегодня, в пятницу, 3 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл заседание регионального оперативного штаба.
ИА Городские вести. Волгоград 10:32
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Армия и оружие

«Иркут» ищет разработчика прототипов системы шасси для Sukhoi Superjet

НПК "Иркут" объявила тендер на разработку, изготовление и поставку прототипов системы шасси для самолетов семейства Sukhoi Superjet в рамках программы импортозамещения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 03:35
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Известия 05:59
Здоровье

Врач: некоторые советы для защиты от коронавируса могут быть опасны

Инфекционист раскрыл "основную цель" коронавируса Некоторые советы, которые распространяют в интернете, могут быть и вовсе опасными для здоровья человека, утверждает Блинова.
Московский Комсомолец 07:52
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Армия и оружие

Третий российский самолет с военными медиками вылетел в Сербию

Известия 07:38
Общество

Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом

Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
АБН 09:54
Наука

Ученые бросили «Ментос» в колу на вершине горы Пайкс-Пик

С увеличением высоты подъема количество выделяющейся пены увеличивалось, каждые 300 метров ученые термостатировали бутылку колы до определенной температуры для более точного проведения эксперимента.
N+1 03:31
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Общество

У преподавателя суворовского училища в Перми подозревают коронавирус

В Перми у преподавателя суворовского военного училища Минобороны РФ заподозрили коронавирус.
URA.Ru 07:44
Общество

Табак предложили вернуть в список товаров первой необходимости

«Рекомендовать в соответствии с пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р включить в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости табачную продукцию и автозапчасти», — следует из документа за ее подписью.
Компания 09:12
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр вчера в 15:12
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

Главного связиста армии генерала Арсланова оставили под стражей

До 6 июня продлил 235-й гарнизонный военный суд арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халилу Арсланову.
Российская газета 08:35
Политика

Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
РИА Новости 05:40
Транспорт

Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве

За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
РБК 10:49
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Общество

В Воронежской области часть предприятий возобновит работу

Часть организация Воронежской области возобновят работу на следующей неделе, заявил губернатор области Александр Гусев, 3 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 07:53
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Общество

Режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе хотят в тестовом формате ввести локальный режим ЧС.
Вестник Кавказа 08:19
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