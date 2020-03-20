Коронавирус
Lenta.ruБанк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъвчера в 17:48
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Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Политика
Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
США задумались о введении санкций против России из-за цен на нефть
Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против России для «стабилизации рынка нефти».
Происшествия
Появилась информация о минировании восьми российских самолетов
Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Хоккей
Хоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Общество
Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве с субботы прекратить пускать посетителей до особого распоряжения, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Общество
Производитель туалетной бумаги Zewa заявил о росте спроса на 40%
Группа компаний Essity (включает бренд Zewa) зафиксировала рост заказов на потребительские товары на 30–40% по сравнению с ожидаемым спросом.
Политика
Канцлер ФРГ сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
По словам Меркель, со времен Второй мировой войны в Германии не было никаких проблем, так сильно зависящих от совместной солидарности населения страны.
Энергетика
Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель к концу 2020 года.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Общество
Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса
Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.
Здоровье
Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл способ распознать коронавирус у детей и рассказал, как у инфицированных малышей протекает болезнь.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
По предположениям медиков, ситуации выглядит подобным образом из-за того, что вспышка коронавируса в Германии находится еще на ранней стадии.
Общество
Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Политика
ЛНР с 23 марта запретит въезд с Украины на свою территорию
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ, которым из-за угрозы распространения коронавируса запретил с 00:00 23 марта въезд на территорию республики с территории Украины.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Авто
Представили седан Hyundai Elantra нового поколения
Новинка получила гибридную версию и внешность в фирменном стиле компании. Дебют обновлённой Hyundai Elantra состоялся в Калифорнии.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Шоу-бизнес
Марии Мироновой пришлось сбросить 10 кг после рождения сына
Общество
Турция приостановит авиасообщение с 46 странами
Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.