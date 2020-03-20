Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБанк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом
 Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.
Коммерсантъвчера в 17:48

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Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Взгляд.ру08:20

Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 6%

ИА Новороссиявчера в 10:03

ЦБ доверился внутреннему механизму стабилизации экономики

Коммерсантъвчера в 17:48

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Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ

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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru 10:31
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

США задумались о введении санкций против России из-за цен на нефть

Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против России для «стабилизации рынка нефти».
Профиль вчера в 02:12
Происшествия

Появилась информация о минировании восьми российских самолетов

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Lenta.ru 10:54
Хоккей

Хоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Вести.Ru 10:29
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 19 марта в 01:15
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости 09:17
Общество

Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей

Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве с субботы прекратить пускать посетителей до особого распоряжения, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
РИА Новости 11:22
Общество

Производитель туалетной бумаги Zewa заявил о росте спроса на 40%

Группа компаний Essity (включает бренд Zewa) зафиксировала рост заказов на потребительские товары на 30–40% по сравнению с ожидаемым спросом.
РБК 10:24
Политика

Канцлер ФРГ сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

По словам Меркель, со времен Второй мировой войны в Германии не было никаких проблем, так сильно зависящих от совместной солидарности населения страны.
RuNews24.ru 18 марта в 20:30
Энергетика

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель к концу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:23
Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Общество

Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса

Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 10:12
Политика

Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.
RT на русском 11:37
Здоровье

Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл способ распознать коронавирус у детей и рассказал, как у инфицированных малышей протекает болезнь.
Lenta.ru 10:59
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

По предположениям медиков, ситуации выглядит подобным образом из-за того, что вспышка коронавируса в Германии находится еще на ранней стадии.
ToDay News Ufa 09:38
Общество

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
РБК 09:49
Политика

ЛНР с 23 марта запретит въезд с Украины на свою территорию

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ, которым из-за угрозы распространения коронавируса запретил с 00:00 23 марта въезд на территорию республики с территории Украины.
ТАСС 09:32
Культура

500 тысяч просмотров набрала за сутки новая серия «Простоквашино»

Live24 08:40
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Общество

В Киеве полностью остановят общественный транспорт

В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Lenta.ru 08:09
Авто

Представили седан Hyundai Elantra нового поколения

Новинка получила гибридную версию и внешность в фирменном стиле компании. Дебют обновлённой Hyundai Elantra состоялся в Калифорнии.
Тарантас Ньюс 18 марта в 00:04
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Шоу-бизнес

Марии Мироновой пришлось сбросить 10 кг после рождения сына

Московский Комсомолец 19 марта в 11:34
Общество

Турция приостановит авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Pravda.Ru 08:31
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