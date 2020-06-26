Коронавирус
РБКЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия
ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек. До этого принимать истекшие пластиковые карты банкам рекомендовали платежные системы Visa, Mastercard и «Мир». При этом банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов, если срок действия их паспорта истек.
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Экономика
Повышенный НДФЛ богатые просто не заметят — мнение
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Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 24 июня в 00:02
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Энергетика
Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
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Эпидемия коронавируса в России отступает, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:54
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Газета.Ru 24 июня в 14:24
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Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
Экономика
Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Российская газета 03:37
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Экономика
Роман Абрамович приобретает долю в «Яндексе»
Роман Абрамович приобретает долю в крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс", сообщает Bloomberg.
Вести.Ru 07:39
Технологии
Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи
Газета.Ru вчера в 09:10
Происшествия
Россиянка рассказала о вернувшемся из армии изуродованном сыне в гробу
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Lenta.ru 06:01
Общество
Петербург готовят ко второй волне коронавируса
Смольный разрабатывает план на случай второй волны пандемии COVID-19.
Поребрик.Медиа 04:42
Шоу-бизнес
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ToDay News Ufa вчера в 04:46
Энергетика
Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже за день выросла на 1,28%
Относительно прошлого дня рост цены составил 1,28%. В Европейской части России тонна АИ-95 подорожала на 1,25% — до 57,94 тыс. рублей.
REGNUM 08:06
Авто
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
Известия вчера в 15:49
Политика
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РИА Новости 05:56
Происшествия
СБУ не дала радикалам поджечь мечеть накануне Дня Конституции
Информацию ведомство обнародовало в пятницу, 26 июня. По информации СБУ, поджог мечети готовили участники неонацистской организации.
SM News 08:10
Общество
Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%
Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов не разводятся, это был лишь розыгрыш
Недавно выяснилось, что никакого развода и нет вовсе.
БК55 вчера в 06:53
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Здоровье
Мясников назвал лекарства, от которых может быть аритмия
Ранее «Рамблер» сообщал, что назван популярный российский продукт, вызывающий онкологические заболевания.
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Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Экономика
«Газпром» заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды
Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
Интерфакс 05:27
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40