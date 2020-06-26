Коронавирус

РБКРБКЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек. До этого принимать истекшие пластиковые карты банкам рекомендовали платежные системы Visa, Mastercard и «Мир». При этом банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов, если срок действия их паспорта истек.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБК07:47

Подробнее о событии

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБК07:47

Россиян с истекшим паспортом смогут обслужить в банках до 30 сентября

Газета.Ru07:20

Банки могут обслуживать россиян по истёкшим паспортам до 30 сентября

Комсомольская правда07:03

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русском07:06

Банки продолжат обслуживать клиентов с просроченными паспортами

Вести.Ru07:04

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфакс07:13

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАСС07:00
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
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Общество

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Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

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Ведомости 06:56
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Экономика

Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям

Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Российская газета 03:37
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Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Экономика

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Роман Абрамович приобретает долю в крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс", сообщает Bloomberg.
Вести.Ru 07:39
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Общество

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Шоу-бизнес

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РИА Новости 05:56
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Происшествия

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Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания.
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