с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

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Авто Стали известны сроки выхода совершенно новой Lada Niva В текущем месяце, по сведениям агентства, хорватский поставщик компании «АвтоВАЗ» AD Plastik Group подписал с производителем Lada договор на поставку пластиковых деталей экстерьера для новой генерации Niva. 3