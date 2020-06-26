Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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Общество
С 1 июля для российских водителей будут действовать новые правила
Уже со следующего месяца вводится ряд новых законопроектов, которые касаются рядовых российских водителей.
SpeedMe 00:39
Общество
Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели
Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
Футбол
«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»
«Ростов» сообщил Российской-премьер лиге о готовности провести матч 24-го тура против тульского «Арсенала».
РБК 11:20
Общество
Миллиардера Дмитрия Михальченко отпустили под домашний арест
Знакового петербургского бизнесмена Михальченко, обвинённого в создании преступного сообщества и растрате, отпустили под домашний арест.
47 новостей 09:52
Общество
Суд признал Серебренникова виновным по делу «Седьмой студии»
Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела признали виновными в хищении субсидий на проект «Платформа».
Коммерсантъ 04:26
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
Политика
Киев призвал усилить санкции против РФ из-за голосования в Крыму
Украина недовольна голосованием по поправкам в конституцию РФ в Крыму, из-за чего просит усилить санкционное давление в отношении Москвы, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 11:17
Политика
В Москве заочно арестован журналист Муждабаев
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Айдера Муждабаева, объявленного в международный розыск.
Коммерсантъ 10:45
Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня
RT на русском 06:35
Игры
Известно, почему игру Marvel’s Avengers раскритиковали
Недавно сотрудники студии Square Enix продемонстрировали общественности некоторые кадры новой игры Marvel’s Avengers, однако пользователи раскритиковали трейлер.
Vevby.ru вчера в 14:40
Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Общество
К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
Общество
Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США
Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
Футбол
«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро
Нерадзурри заплатят за 21-летнго марокканца 40 млн евро. С футболистом будет заключен контракт до июня 2022 года.
Sport24.ru 10:58
Общество
В Челябинской области продлили коронавирусный режим для пожилых
Челябинск, 26 июня 2020, 18:03 — REGNUM В Челябинской области продлён режим безопасного поведения для граждан в возрасте 65 лет и старше.
REGNUM 11:03
Экономика
Стало известно о более «жесткой» ситуации у «Аэрофлота»
Напомним, что в прошлом месяце группа «Аэрофлот» уменьшила перевозки пассажиров на 94% в годовом сопоставлении до 305,6 тыс. пассажиров.
Росбалт 09:33
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Происшествия
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть
В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
Lenta.ru 11:25
Авто
Стали известны сроки выхода совершенно новой Lada Niva
В текущем месяце, по сведениям агентства, хорватский поставщик компании «АвтоВАЗ» AD Plastik Group подписал с производителем Lada договор на поставку пластиковых деталей экстерьера для новой генерации Niva.
CarsWeek.ru 08:02
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации
В ливийский город Сирт идет переброска боевиков и вооружения из России, заявили в штабе правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Lenta.ru 10:09
Общество
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду
Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM вчера в 02:25
Общество
Волонтеры рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, которым уже ввели российскую вакцину от коронавируса, рассказали о своих ощущениях.
Газета.Ru 01:54
Футбол
Левандовски стал лучшим игроком сезона в бундеслиге
Спорт-Экспресс 10:41