Коронавирус
РБКЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия
ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек. До этого принимать истекшие пластиковые карты банкам рекомендовали платежные системы Visa, Mastercard и «Мир». При этом банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов, если срок действия их паспорта истек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Общество
Песков прокомментировал дело Серебренникова
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
Происшествия
Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск
Владимира Ниязова и Сергея Столярова объявили в розыск по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Коммерсантъ 06:33
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол «Иван Папанин», который может нести крылатые ракеты «Калибр».
News.ru вчера в 14:09
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Шоу-бизнес
Лолита через суд выселяет бывшего мужа
Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская намерена через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа Дмитрия Иванова.
НТВ вчера в 06:19
Происшествия
СБУ не дала радикалам поджечь мечеть накануне Дня Конституции
Информацию ведомство обнародовало в пятницу, 26 июня. По информации СБУ, поджог мечети готовили участники неонацистской организации.
SM News 08:10
Политика
Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции
Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
Здоровье
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу
Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл, выступивший за отказ от строгих ограничений из-за пандемии коронавируса в пользу стратегии массового иммунитета, обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в неверном истолковании данных по заболеваемости инфекцией в стране.
Lenta.ru 07:54
Происшествия
Бойцовый пес напал на ребенка в Набережных Челнах
Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на ребенка. Девочка получила значительные травмы лица.
Известия 02:36
Авто
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
Известия вчера в 15:49
Общество
Минкультуры разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром
Министерство культуры РФ разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром.
ТАСС 07:24
Энергетика
Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
Известия 06:16
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке
«Фиксируем: на сайт ЦИК России идёт DDoS-атака», — говорится в сообщении Центризбиркома в Telegram-канале.
RT на русском 06:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике
Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор вчера в 08:54
Экономика
Роман Абрамович приобретает долю в «Яндексе»
Роман Абрамович приобретает долю в крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс", сообщает Bloomberg.
Вести.Ru 07:39
Общество
В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
Игры
Известно, почему игру Marvel’s Avengers раскритиковали
Недавно сотрудники студии Square Enix продемонстрировали общественности некоторые кадры новой игры Marvel’s Avengers, однако пользователи раскритиковали трейлер.
Vevby.ru вчера в 14:40
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Общество
Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации
Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, требуют космические суммы в качестве компенсации.
Известия 06:59
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Космос
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Говорит Москва вчера в 11:25
Политика
Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня
Президент России Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 июня в 14:24
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Раскрыто прозвище Илона Маска, данное актрисой Эмбер Херд
Как сообщило зарубежное интернет-издание Mirror, на одном из последних заседаний суда по бракоразводному процессу 34-летней Эмбер Хедр с 57-летним Джонни Деппом стало известно, тайное прозвище Илона Маска.
Актуальные Новости 04:52