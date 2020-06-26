с чего всё началось

ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек. До этого принимать истекшие пластиковые карты банкам рекомендовали платежные системы Visa, Mastercard и «Мир». При этом банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов, если срок действия их паспорта истек.

Политика Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. 58

Общество Песков прокомментировал дело Серебренникова Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 133

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Происшествия СБУ не дала радикалам поджечь мечеть накануне Дня Конституции Информацию ведомство обнародовало в пятницу, 26 июня. По информации СБУ, поджог мечети готовили участники неонацистской организации.

Политика Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России. 6

Здоровье ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл, выступивший за отказ от строгих ограничений из-за пандемии коронавируса в пользу стратегии массового иммунитета, обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в неверном истолковании данных по заболеваемости инфекцией в стране.

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