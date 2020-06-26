Коронавирус

РБКРБКЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

ЦБ в апреле разрешил банкам принимать карты, срок действия которых истек. До этого принимать истекшие пластиковые карты банкам рекомендовали платежные системы Visa, Mastercard и «Мир». При этом банки до 30 сентября смогут обслуживать клиентов, если срок действия их паспорта истек.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБК07:47

Подробнее о событии

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАСС07:00

Россиян с истекшим паспортом смогут обслужить в банках до 30 сентября

Газета.Ru07:20

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфакс07:13

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русском07:06

Банки продолжат обслуживать клиентов с просроченными паспортами

Вести.Ru07:04

Банки могут обслуживать россиян по истёкшим паспортам до 30 сентября

Комсомольская правда07:03

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБК07:47
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Политика

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Происшествия

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Армия и оружие

ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

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Политика

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Шоу-бизнес

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СБУ не дала радикалам поджечь мечеть накануне Дня Конституции

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SM News 08:10
Политика

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Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
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Здоровье

ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл, выступивший за отказ от строгих ограничений из-за пандемии коронавируса в пользу стратегии массового иммунитета, обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в неверном истолковании данных по заболеваемости инфекцией в стране.
Lenta.ru 07:54
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Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Вести.Ru 01:50
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Происшествия

Бойцовый пес напал на ребенка в Набережных Челнах

Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на ребенка. Девочка получила значительные травмы лица.
Известия 02:36
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Авто

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В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин.
Известия вчера в 15:49
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Общество

Минкультуры разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром

Министерство культуры РФ разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром.
ТАСС 07:24
Энергетика

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
Известия 06:16
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

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Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Общество

Сайт ЦИК России подвергся DDoS-атаке

«Фиксируем: на сайт ЦИК России идёт DDoS-атака», — говорится в сообщении Центризбиркома в Telegram-канале.
RT на русском 06:36
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике

Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор вчера в 08:54
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Экономика

Роман Абрамович приобретает долю в «Яндексе»

Роман Абрамович приобретает долю в крупнейшей российской интернет-компании "Яндекс", сообщает Bloomberg.
Вести.Ru 07:39
Общество

В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
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Игры

Известно, почему игру Marvel’s Avengers раскритиковали

Недавно сотрудники студии Square Enix продемонстрировали общественности некоторые кадры новой игры Marvel’s Avengers, однако пользователи раскритиковали трейлер.
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Общество

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Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
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Общество

Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов, требуют космические суммы в качестве компенсации.
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Космос

SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

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Политика

Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Президент России Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 24 июня в 14:24
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Шоу-бизнес

Раскрыто прозвище Илона Маска, данное актрисой Эмбер Херд

Как сообщило зарубежное интернет-издание Mirror, на одном из последних заседаний суда по бракоразводному процессу 34-летней Эмбер Хедр с 57-летним Джонни Деппом стало известно, тайное прозвище Илона Маска.
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