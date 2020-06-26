с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 2,4K

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 266

Происшествия В Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщили в региональном МВД России. 4

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,3K

Авто В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов. 871

Общество Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма» Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси. 25

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 21

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,2K

Политика Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. 142

Общество В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. 139

Общество Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5% Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 1,2K

Происшествия На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. 3

Экономика Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора. 10