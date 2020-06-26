Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБКвчера в 07:47

Подробнее о событии

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфаксвчера в 07:13

Некоторые российские банки разрешат пользоваться просроченными картами и после 1 июля

ПРАЙМ00:15

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новостивчера в 08:46

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБКвчера в 07:47

Некоторые банки разрешат пользоваться просроченными картами после 1 июля

Московский Комсомолец01:16

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русскомвчера в 07:06

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАССвчера в 08:01
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
2,4K
Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК вчера в 15:39
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 июня в 00:34
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Происшествия

В Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой

Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщили в региональном МВД России.
RT на русском 00:45
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru 25 июня в 11:21
1,6K
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,3K
Технологии

Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи

Газета.Ru 25 июня в 09:10
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
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Общество

Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»

Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
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Кино

Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix

Известия вчера в 20:47
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Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
21
Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru вчера в 16:59
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Космос

SpaceX вновь перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink

Интерфакс вчера в 17:32
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Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 вчера в 02:05
1,2K
Общество

В Челябинской области режим ограничений продлен до 12 июля

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен еще на две недели.
Российская газета 01:22
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Общество

Перечислены тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Есть ряд симптомов, которые должны настораживать участвующих в испытании вакцины от коронавируса добровольцев.
Газета.Ru 01:12
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Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым и его население Украине

Утро.ru вчера в 11:28
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Происшествия

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 23:06
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
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Экономика

Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках

Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ вчера в 06:07
13
Общество

В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное

В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
17
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
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Здоровье

Доктор Мясников перечислил вызывающие аритмию лекарства

Телеведущий, автор книг о здоровье и главврач столичной больницы №71 Александр Мясников перечислил артимтогенные препараты в эфире программы «О самом главном».
Сайт интересных новостей вчера в 16:59
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