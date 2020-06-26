Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.РБКвчера в 07:47
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ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков
Интерфаксвчера в 07:13
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Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 июня в 00:34
Происшествия
В Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой
Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали всех участников конфликта со стрельбой, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщили в региональном МВД России.
RT на русском 00:45
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru 25 июня в 11:21
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Технологии
Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи
Газета.Ru 25 июня в 09:10
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдаш вчера в 00:53
Общество
Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»
Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
Кино
Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
Известия вчера в 20:47
Политика
Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 16:59
Космос
SpaceX вновь перенесла запуск партии интернет-спутников Starlink
Интерфакс вчера в 17:32
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 вчера в 02:05
Общество
В Челябинской области режим ограничений продлен до 12 июля
В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен еще на две недели.
Российская газета 01:22
Общество
Перечислены тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Есть ряд симптомов, которые должны настораживать участвующих в испытании вакцины от коронавируса добровольцев.
Газета.Ru 01:12
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым и его население Украине
Утро.ru вчера в 11:28
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках
Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ вчера в 06:07
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие аритмию лекарства
Телеведущий, автор книг о здоровье и главврач столичной больницы №71 Александр Мясников перечислил артимтогенные препараты в эфире программы «О самом главном».
Сайт интересных новостей вчера в 16:59