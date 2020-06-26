Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБК07:47

Подробнее о событии

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новости08:46

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБК07:47

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфакс07:13

Россиян с истекшим паспортом смогут обслуживать в банках до 30 сентября

Газета.Ru07:20

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русском07:06

Банки продолжат обслуживать клиентов с просроченными паспортами

Вести.Ru07:04

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАСС07:00
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 09:21, Ашберн
Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:07
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Здоровье

В Крыму подтверждены новые случаи коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавируса.
Новый День 03:45
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Общество

К Павлу Лобкову домой пришли полицейские

К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский.
Интерфакс 08:50
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Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
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Биатлон

Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР

Владимир Драчев и Виктор Майгуров теперь являются единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России.
CT news 07:00
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
Космос

Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм

Экология Регионов вчера в 03:35
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Общество

В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду

Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM вчера в 02:25
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Общество

Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Российская газета 07:45
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Общество

На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений

CT news 07:37
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Космос

В 11 световых годах от Земли обнаружили две экзопланеты

Evo-rus.com 06:07
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
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Хоккей

Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Коммерсантъ вчера в 13:10
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Игры

CD Projekt RED показала трейлер экшена Cyberpunk 2077

Inc-news.ru вчера в 12:22
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Происшествия

Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане

В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.
Газета.Ru 07:58
Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
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Общество

Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Афиша Daily 07:18
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Кино

К Киану Ривз на съёмки «Матрицы 4» прилетела подруга

Актёр встретил Александру Грант в аэропорту Берлин-Шёнефельд Журналисты засняли пару около съёмочной площадки фильма "Матрица 4", работа над которым возобновилась на этой неделе в столице Германии.
Inc-news.ru 04:41
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Политика

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Происшествия

В Одессе задержали «неонацистов» якобы при попытке поджога мечети

В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ, — пишет украинское издание, — В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью.
Новостной фронт 09:15
Авто

Mazda анонсировала турбированную Mazda 3

Напомним, 2013 год был последним, когда можно было приобрести новую Mazda 3 с установленным на заводе наддувным мотором.
Тарантас Ньюс 04:44
Общество

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля

Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:06
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Происшествия

Адвокат: у Ефремова случился сердечный приступ

REGNUM 02:54
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных российских звезд до 40 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Компания вчера в 02:30
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