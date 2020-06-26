Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 25 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:07
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Здоровье
В Крыму подтверждены новые случаи коронавируса
В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавируса.
Новый День 03:45
Общество
К Павлу Лобкову домой пришли полицейские
К ведущему телеканала "Дождь" Павлу Лобкову домой пришел полицейский.
Интерфакс 08:50
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Биатлон
Драчев и Майгуров стали единственными кандидатами в президенты СБР
Владимир Драчев и Виктор Майгуров теперь являются единственными кандидатами на пост президента Союза биатлонистов России.
CT news 07:00
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
Космос
Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм
Экология Регионов вчера в 03:35
Общество
В России могут ввести выплаты за отказ от места в детсаду
Родители, в свою очередь, могут передумать отказаться от выплаты, чтобы встать в очередь на место в детском саду.
Астрахань FM вчера в 02:25
Общество
Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Российская газета 07:45
Космос
В 11 световых годах от Земли обнаружили две экзопланеты
Evo-rus.com 06:07
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Игры
CD Projekt RED показала трейлер экшена Cyberpunk 2077
Inc-news.ru вчера в 12:22
Происшествия
Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане
В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.
Газета.Ru 07:58
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
Общество
Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
На сайт Центризбиркома России совершена DDoS-атака. Об этом ЦИК сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Афиша Daily 07:18
Кино
К Киану Ривз на съёмки «Матрицы 4» прилетела подруга
Актёр встретил Александру Грант в аэропорту Берлин-Шёнефельд Журналисты засняли пару около съёмочной площадки фильма "Матрица 4", работа над которым возобновилась на этой неделе в столице Германии.
Inc-news.ru 04:41
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
В Одессе задержали «неонацистов» якобы при попытке поджога мечети
В координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ, — пишет украинское издание, — В результате проведенной спецоперации в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБ Украины задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью.
Новостной фронт 09:15
Авто
Mazda анонсировала турбированную Mazda 3
Напомним, 2013 год был последним, когда можно было приобрести новую Mazda 3 с установленным на заводе наддувным мотором.
Тарантас Ньюс 04:44
Общество
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля
Власти Москвы отказали в проведении митинга 4 июля, посвященного результатам голосования по поправкам к конституции, из-за запрета на массовые мероприятия, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
РИА Новости 09:06
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных российских звезд до 40 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Компания вчера в 02:30