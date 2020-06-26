с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

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Происшествия Смертельное ДТП с «Камазом» и легковушкой произошло в Татарстане В результате аварии оба водителя и пассажир легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.

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