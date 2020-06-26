с чего всё началось

Банк России продлил еще на три месяца - до 30 сентября - разрешение банкам обслуживать клиентов по просроченным паспортам. Также до 30 сентября банки могут не отказывать в приеме на обслуживание физлиц только по причине истекшего срока действия паспорта.

ЦБ РФ разрешил банкам еще три месяца принимать просроченные паспорта

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