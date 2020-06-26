Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.РБКвчера в 07:47
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ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков
Интерфаксвчера в 07:13
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Экономика
Испания начала раздавать деньги гражданам просто так
Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так.
Lenta.ru вчера в 22:00
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Фигурное катание
Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020
Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
Спорт день за днем вчера в 09:46
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Шоу-бизнес
В самом последнем интервью умерший в США сын Хрущева вспомнил о Родине
В самом последнем интервью умерший в США сын Хрущева вспомнил о Родине Сергей Никитич фактически жил на две страны.
Экспресс газета 01:36
Армия и оружие
Разведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев
Американские разведчики пришли к выводу, что росссийская военная разведка тайно предлагала боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 23:37
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи
О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Общество
Маск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем
Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса.
Вечерняя Москва вчера в 23:11
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме
"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru вчера в 16:43
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Происшествия
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии
Правоохранители задержали нескольких человек после конфликта со стрельбой в Северной Осетии. Об этом сообщает МВД по региону 27 июня.
Известия 01:01
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ вчера в 19:25
Здоровье
Против боли и простуды: пять лекарственных трав, которые вы пьете неправильно
Прежде чем вы прочитаете дальше, запомните: лекарственные травы — не замена лекарств, если что-то вам рекомендовал врач — обсудите возможность фитотерапии с ним, не занимайтесь самолечением.
НГС вчера в 22:00
Кино
Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
Авто
Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам
Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань вчера в 09:30
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости вчера в 03:41
Здоровье
Заболели 39, выздоровели 46: Новые данные о коронавирусе в Хакасии
На 26 июня в Хакасии выявлено 39 новых случаев коронавируса. 15 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 1 — с признаками пневмонии.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 01:35
Общество
Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса
Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК вчера в 15:00
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Армия и оружие
На форуме «Армия-2020» представят более 25 тысяч образцов вооружений
На международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа, более 1 тысячи компаний представят свыше 25 тысячи образцов вооружений и техники.
Российская газета вчера в 05:44
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 25 июня в 05:33
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу Парада Победы
В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая не сбила строй даже после того, как потеряла туфлю.
Вести ФМ 25 июня в 09:44