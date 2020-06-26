Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБКвчера в 07:47

Подробнее о событии

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфаксвчера в 07:13

Некоторые российские банки разрешат пользоваться просроченными картами и после 1 июля

ПРАЙМ00:15

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новостивчера в 08:46

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБКвчера в 07:47

Некоторые банки разрешат пользоваться просроченными картами после 1 июля

Московский Комсомолец01:16

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русскомвчера в 07:06

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАССвчера в 08:01
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Экономика

Испания начала раздавать деньги гражданам просто так

Испания запустила программу минимального прожиточного дохода, которая предполагает раздачу денег населению просто так.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
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Фигурное катание

Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020

Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
Спорт день за днем вчера в 09:46
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
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Шоу-бизнес

В самом последнем интервью умерший в США сын Хрущева вспомнил о Родине

В самом последнем интервью умерший в США сын Хрущева вспомнил о Родине Сергей Никитич фактически жил на две страны.
Экспресс газета 01:36
Армия и оружие

Разведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев

Американские разведчики пришли к выводу, что росссийская военная разведка тайно предлагала боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО, сообщила The New York Times со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 23:37
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
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Общество

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
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Общество

Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи

О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
Lenta.ru вчера в 09:05
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Общество

Маск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем

Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса.
Вечерняя Москва вчера в 23:11
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Автоспорт

«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru вчера в 16:43
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия вчера в 17:12
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Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

Vprognoze.ru вчера в 21:52
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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Происшествия

Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии

Правоохранители задержали нескольких человек после конфликта со стрельбой в Северной Осетии. Об этом сообщает МВД по региону 27 июня.
Известия 01:01
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Политика

Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ вчера в 19:25
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Здоровье

Против боли и простуды: пять лекарственных трав, которые вы пьете неправильно

Прежде чем вы прочитаете дальше, запомните: лекарственные травы — не замена лекарств, если что-то вам рекомендовал врач — обсудите возможность фитотерапии с ним, не занимайтесь самолечением.
НГС вчера в 22:00
Кино

Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»

Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor вчера в 23:07
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Авто

Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам

Компания Volkswagen объявила о старте поставок нового поколения Polo.
За рулем Кубань вчера в 09:30
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Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости вчера в 03:41
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Здоровье

Заболели 39, выздоровели 46: Новые данные о коронавирусе в Хакасии

На 26 июня в Хакасии выявлено 39 новых случаев коронавируса. 15 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 1 — с признаками пневмонии.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 01:35
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Общество

Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК вчера в 15:00
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Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
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Политика

Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Армия и оружие

На форуме «Армия-2020» представят более 25 тысяч образцов вооружений

На международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа, более 1 тысячи компаний представят свыше 25 тысячи образцов вооружений и техники.
Российская газета вчера в 05:44
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 25 июня в 05:33
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу Парада Победы

В Калининграде наградили участницу Парада Победы, которая не сбила строй даже после того, как потеряла туфлю.
Вести ФМ 25 июня в 09:44
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