с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Фигурное катание Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020 Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны. 1

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,2K

Шоу-бизнес В самом последнем интервью умерший в США сын Хрущева вспомнил о Родине В самом последнем интервью умерший в США сын Хрущева вспомнил о Родине Сергей Никитич фактически жил на две страны.

Армия и оружие Разведка США решила, что РФ платила талибам за убийства американцев Американские разведчики пришли к выводу, что росссийская военная разведка тайно предлагала боевикам "Талибана" награды за убийства военных США и НАТО, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. 535

Общество Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19 Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1". 53

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. 2,5K

Общество Маск в очередной раз назвал главу Amazon подражателем Известный предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз назвал подражателем главу компании Amazon Джеффа Безоса. 1

Автоспорт «Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме "Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем. 444

Происшествия Полиция задержала участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии Правоохранители задержали нескольких человек после конфликта со стрельбой в Северной Осетии. Об этом сообщает МВД по региону 27 июня. 4

Здоровье Против боли и простуды: пять лекарственных трав, которые вы пьете неправильно Прежде чем вы прочитаете дальше, запомните: лекарственные травы — не замена лекарств, если что-то вам рекомендовал врач — обсудите возможность фитотерапии с ним, не занимайтесь самолечением.

Здоровье Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. 116

Общество В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters. 147

Политика Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США. 289

Армия и оружие На форуме «Армия-2020» представят более 25 тысяч образцов вооружений На международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа, более 1 тысячи компаний представят свыше 25 тысячи образцов вооружений и техники.