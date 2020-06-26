Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.РБКвчера в 07:47
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Ради вашей безопасности: Почему нужно срочно менять просроченные банковские карты
Комсомольская правда06:00
ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков
Интерфаксвчера в 07:13
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Здоровье
«Это психосоматика»: как Тува стала вторым Дагестаном при пандемии
Тайга.инфо рассказывает, почему бывший президент Тувы обратился за помощью, как местную журналистку преследует правительство республики, и что говорят родственникам пациентов, которые жалуются на единственный в республике аппарат КТ, недоделанный госпиталь и проблемы с кислородом.
Тайга.инфо 03:03
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Технологии
В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков
Производство «умных» счетчиков запущено на НПП «Исток» им. Шокина холдинга «Росэлектроника» с привлечением льготного займа ФРП.
Камчатское время 25 июня в 20:12
Политика
Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов
"Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые данные разведки или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами", - говорится в заявлении.
РИА Новости 17:55
Армия и оружие
В России прошли испытания применения «роя» истребителей
«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
RT на русском 22:40
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
Автоспорт
Хэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистах
Ранее Экклстоун в интервью CNN заявил, что «во многих случаях черные — большие расисты, чем белые».
Metaratings 06:25
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart
По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия 22:08
Гаджеты
OnePlus представила свой самый дешевый телевизор
Деловое.ТВ вчера в 11:20
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия 07:48
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 75%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 75%, проголосовали почти 879,7 тыс. человек.
ТАСС 13:16
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" по алыми парусами.
Российская газета 18:26
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о приставаниях молодых парней
Юмор Милявской поклонники оценили тут же.
Evo-rus.com 13:20
Происшествия
Возле дома жителя Минусинска произошел взрыв в септике
Возле дома на улице Московской произошел взрыв в септике бытовой канализации.
Ракурс360 13:10
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 11:58
Шоу-бизнес
Басков сообщил, что «нагулялся» и готов к созданию семьи
Российский певец Николай Басков сообщил, что «нагулялся» после развода и хочет создать семью.
News.ru 21:30
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:58
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Вести.Ru 20:05
Происшествия
Суд арестовал на два месяца астраханку по делу об убийстве ее сына
Кавказский узел 05:08
Космос
Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах
Evo-rus.com 08:19
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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