Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБКвчера в 07:47

Подробнее о событии

Ради вашей безопасности: Почему нужно срочно менять просроченные банковские карты

Комсомольская правда06:00

Некоторые банки разрешат пользоваться просроченными картами после 1 июля

Московский Комсомолец01:16

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфаксвчера в 07:13

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новостивчера в 08:46

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБКвчера в 07:47

Некоторые российские банки разрешат пользоваться просроченными картами и после 1 июля

ПРАЙМ00:15

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАССвчера в 08:01
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 23:15, Ашберн
Здоровье

«Это психосоматика»: как Тува стала вторым Дагестаном при пандемии

Тайга.инфо рассказывает, почему бывший президент Тувы обратился за помощью, как местную журналистку преследует правительство республики, и что говорят родственникам пациентов, которые жалуются на единственный в республике аппарат КТ, недоделанный госпиталь и проблемы с кислородом.
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Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
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В России запущено первое отечественное производство «умных» счетчиков

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ФК «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

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Политика

Белый дом усомнился в достоверности данных о поддержке Россией талибов

"Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые данные разведки или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами", - говорится в заявлении.
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Армия и оружие

В России прошли испытания применения «роя» истребителей

«Эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в «стае» была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57», — цитирует ТАСС свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 16:54
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 14:26
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Автоспорт

Хэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистах

Ранее Экклстоун в интервью CNN заявил, что «во многих случаях черные — большие расисты, чем белые».
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо госпитализированы после стрельбы в дистрибьюторском центре Walmart в Калифорнии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на медиков.
Известия 22:08
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Гаджеты

OnePlus представила свой самый дешевый телевизор

Деловое.ТВ вчера в 11:20
Общество

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников

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Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции достигла 75%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 75%, проголосовали почти 879,7 тыс. человек.
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Лолита рассказала о приставаниях молодых парней

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Возле дома жителя Минусинска произошел взрыв в септике

Возле дома на улице Московской произошел взрыв в септике бытовой канализации.
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На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
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Басков сообщил, что «нагулялся» и готов к созданию семьи

Российский певец Николай Басков сообщил, что «нагулялся» после развода и хочет создать семью.
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В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
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Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
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Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
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«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
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Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
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Суд арестовал на два месяца астраханку по делу об убийстве ее сына

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Новая интеллектуальная система NASA будет заниматься поиском жизни на других планетах

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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
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Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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