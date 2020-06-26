Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБК07:47

Подробнее о событии

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новости08:46

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБК07:47

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфакс07:13

Россиян с истекшим паспортом смогут обслуживать в банках до 30 сентября

Газета.Ru07:20

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русском07:06

Банки продолжат обслуживать клиентов с просроченными паспортами

Вести.Ru07:04

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАСС07:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Общество

Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

BFM.ru 09:41
546
Происшествия

Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей

В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
131
Политика

Лукашенко похвалил россиян за парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня.
RT на русском 09:22
Общество

Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США

Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
3
Футбол

Слимани, Бенальо и еще четыре игрока покинули «Монако»

Французский клуб «Монако» объявил о расставании с рядом футболистов, у которых истекли соглашения с командой.
Матч ТВ вчера в 08:51
Происшествия

Пашаев: у Ефремова случился сердечный приступ

ПолитРоссия 02:42
1K
Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
2,5K
Энергетика

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
17
Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
83
Общество

К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция

Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
1K
Политика

США пригрозили России изоляцией в ООН

По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука, который дал интервью Reuters, сейчас Вашингтон наблюдает, как Россия и Китай лишь усиливают разрыв с международным сообществом.
Ореанда-Новости 02:04
89
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновят 1 июля

Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, приостановленное из-за коронавируса, возобновится 1 июля.
Российская газета 07:30
16
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru 09:44
9
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
145
Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
6
Авто

Ford представил новое поколение F-150

Компания прикладывает максимум усилий, чтобы сохранить лидерство в классе пикапов, поэтому не стала тянуть с выходом нового поколения и представил его всего через пять лет после появления предыдущего Новое поколение F-150 создано путем глубокой комплексной модернизации машины предыдущего образца.
MotorPage.Ru 06:41
5
Происшествия

Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго

В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
46
Экономика

Регионы смогут выплачивать субсидии торгующим алкоголем компаниям

Правительство России разрешило регионам в 2020 году выплачивать субсидии организациям, производящим или реализующим подакцизные товары.
Коммерсантъ 07:14
6
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
354
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
44
Шоу-бизнес

Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым

Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
8
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
469
Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
65
Общество

Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели

Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
595
Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
293
Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com 24 июня в 11:54
10
Авто

Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе

В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
182
Авто

Производство автомобилей в Великобритании рухнуло на 95%

Британские автомобильные предприятия резко сократили производство транспортных средств в мае текущего года.
Экономика сегодня 10:09
Политика

Киев осудил голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму

Министерство иностранных дел Украины "решительно осудило" голосование по поправкам в Конституцию России, проводимое, в том числе, в Республике Крым и Севастополе.
РИА Новости Крым 10:54
5
Политика

Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное