Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Политика
Лукашенко похвалил россиян за парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня.
RT на русском 09:22
Общество
Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США
Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
Футбол
Слимани, Бенальо и еще четыре игрока покинули «Монако»
Французский клуб «Монако» объявил о расставании с рядом футболистов, у которых истекли соглашения с командой.
Матч ТВ вчера в 08:51
Происшествия
Пашаев: у Ефремова случился сердечный приступ
ПолитРоссия 02:42
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Общество
К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
Политика
США пригрозили России изоляцией в ООН
По словам спецпредставителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука, который дал интервью Reuters, сейчас Вашингтон наблюдает, как Россия и Китай лишь усиливают разрыв с международным сообществом.
Ореанда-Новости 02:04
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновят 1 июля
Движение пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, приостановленное из-за коронавируса, возобновится 1 июля.
Российская газета 07:30
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую сумму" в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
Авто
Ford представил новое поколение F-150
Компания прикладывает максимум усилий, чтобы сохранить лидерство в классе пикапов, поэтому не стала тянуть с выходом нового поколения и представил его всего через пять лет после появления предыдущего Новое поколение F-150 создано путем глубокой комплексной модернизации машины предыдущего образца.
MotorPage.Ru 06:41
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
Экономика
Регионы смогут выплачивать субсидии торгующим алкоголем компаниям
Правительство России разрешило регионам в 2020 году выплачивать субсидии организациям, производящим или реализующим подакцизные товары.
Коммерсантъ 07:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Общество
Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели
Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 06:45
Здоровье
Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление
Evo-rus.com 24 июня в 11:54
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Авто
Производство автомобилей в Великобритании рухнуло на 95%
Британские автомобильные предприятия резко сократили производство транспортных средств в мае текущего года.
Экономика сегодня 10:09
Политика
Киев осудил голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму
Министерство иностранных дел Украины "решительно осудило" голосование по поправкам в Конституцию России, проводимое, в том числе, в Республике Крым и Севастополе.
РИА Новости Крым 10:54
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском вчера в 16:39