Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБКвчера в 07:47

Подробнее о событии

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфаксвчера в 07:13

Некоторые российские банки разрешат пользоваться просроченными картами и после 1 июля

ПРАЙМ00:15

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новостивчера в 08:46

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБКвчера в 07:47

Некоторые банки разрешат пользоваться просроченными картами после 1 июля

Московский Комсомолец01:16

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русскомвчера в 07:06

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАССвчера в 08:01
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:06
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
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Армия и оружие

Литовкин рассказал, чем Россия может ответить на переброску войск США к своей границе

Президент США Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу мощным сигналом для России.
Политическая Экспертиза вчера в 11:19
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
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Происшествия

Геолог погиб в результате нападения медведя в Магаданской области

REGNUM 03:42
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Общество

США за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Согласно информации агентства Reuters, за минувшие сутки в США выявили 40 870 случаев COVID-19.
Политическая Экспертиза вчера в 23:00
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Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform 25 июня в 13:06
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Наука

Искусственная кожа для заживления ран создана

ToDay News Ufa вчера в 04:52
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Гаджеты

Xiaomi и Redmi запустили программу по замене аккумуляторов на старых смартфонах за 7 долларов

Китайские бренды Xiaomi и Redmi запустили программу, в рамках которой будет производиться замена аккумуляторов на некоторых старых смартфонах.
Актуальные Новости 01:56
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском вчера в 17:52
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Супруги прожили вместе почти 23 года, в браке с Марией у 46-летнего шоумена родились сын и дочь.
Аргументы и Факты вчера в 08:13
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Авто

Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары

Власти Греции призывает граждан пересесть на электрический транспорт и обещают за это льготы, субсидии, бесплатную парковку и нулевой транспортный налог, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:30
Общество

В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
Автоспорт

«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме

Газета.Ru вчера в 16:43
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Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
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Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM 25 июня в 23:30
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Общество

В Югре за сутки коронавирусом заболели 280 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:21
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Футбол

«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

Vprognoze.ru вчера в 21:52
Киберспорт

Valve усилила защиту от читеров в бета-версии CS:GO

Valve добавила в бета-версию CS:GO обновленную защиту от читеров.
CyberSport.ru вчера в 15:11
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
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Здоровье

Женщина умерла в Тамбовской области от коронавируса

На 27 июня 44 новых случая коронавируса выявили в Тамбовской области.
Kursk.com 02:10
Политика

Памфилова проголосовала по поправкам к конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в субботу приняла участие в общероссийском голосовании по поправке к Конституции РФ, проголосовав на своем избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра), передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:58
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Авто

Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne

Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.
Автостат вчера в 06:59
Общество

В России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

О новой льготе, позволяющей осуществить индексацию пенсий более чем 40 000 человек, напомнили специалисты ПФР.
Live24 03:06
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
88
Армия и оружие

Индия заинтересовалась возможностью покупки танков «Армата»

По сообщению телеканала «Звезда» со ссылкой на источник в отечественном ОПК, правительство Индии не исключает возможность приобретения российских танков на базе платформы «Армата».
Военное дело 02:47
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