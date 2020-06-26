с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб. 2,3K

Гаджеты Xiaomi и Redmi запустили программу по замене аккумуляторов на старых смартфонах за 7 долларов Китайские бренды Xiaomi и Redmi запустили программу, в рамках которой будет производиться замена аккумуляторов на некоторых старых смартфонах.

Авто Власти Греции пообещали гражданам льготы за переход на электрокары Власти Греции призывает граждан пересесть на электрический транспорт и обещают за это льготы, субсидии, бесплатную парковку и нулевой транспортный налог, передает РИА Новости.

Общество В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Политика Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане. 292

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.

Политика Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб». 2,9K

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,7K

Здоровье Женщина умерла в Тамбовской области от коронавируса На 27 июня 44 новых случая коронавируса выявили в Тамбовской области.

Политика Памфилова проголосовала по поправкам к конституции Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в субботу приняла участие в общероссийском голосовании по поправке к Конституции РФ, проголосовав на своем избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра), передает корреспондент ТАСС. 1

Авто Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne.

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 88