с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Армия и оружие Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. 173

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Политика Эстонский министр потребовал отстранить от должности главу государства Таллин, 26 июня 2020, 01:06 — REGNUM Освободить от занимаемой должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд потребовал министр финансов этой страны Мартин Хельме, пишет 25 июня газета Postimees. 3

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Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года. 36

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Футбол Агент Витиньо опроверг информацию о возвращении игрока в Россию Мигел Гойс, агент нападающего «Фламенго» Витиньо, отреагировал на новость о том, что бразилец может продолжить карьеру в России.

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Общество Путин поздравил выпускников российских школ и вузов Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям. 4

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Армия и оружие Индия заинтересовалась возможностью покупки танков «Армата» В Индии рассматривают вероятность покупки российских танков на базе платформы Армата, как пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Общество Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19 опубликовал официальный портал Федерального агентства по туризму (Ростуризм). 10

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Общество Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО. 201