Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.РБКвчера в 07:47
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ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков
Интерфаксвчера в 07:13
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Экономика
Мост стоимостью 6 млрд рублей построят на севере Красноярского края
Интерфакс вчера в 05:49
Армия и оружие
Россию обвинили в оплате убийств военных США в Афганистане
Российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.
Lenta.ru вчера в 17:34
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:21
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.
Известия вчера в 23:00
Политика
Эстонский министр потребовал отстранить от должности главу государства
Таллин, 26 июня 2020, 01:06 — REGNUM Освободить от занимаемой должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд потребовал министр финансов этой страны Мартин Хельме, пишет 25 июня газета Postimees.
REGNUM 25 июня в 18:06
Шоу-бизнес
16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой
Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
StarHit.ru вчера в 08:30
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru вчера в 10:45
Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus News вчера в 16:16
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня вчера в 05:20
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН вчера в 13:43
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Футбол
Агент Витиньо опроверг информацию о возвращении игрока в Россию
Мигел Гойс, агент нападающего «Фламенго» Витиньо, отреагировал на новость о том, что бразилец может продолжить карьеру в России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:52
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
Общество
Путин поздравил выпускников российских школ и вузов
Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам российских школ и вузов смело идти к своим целям.
Известия вчера в 18:10
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru вчера в 02:00
Политика
Пушков о словах Зеленского про Крым: Демагогия заменила политику
Алексей Майшев / Известия Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее сказал, что Киев "вернет Крым и его жителей".
РЕН ТВ вчера в 16:34
Армия и оружие
Индия заинтересовалась возможностью покупки танков «Армата»
В Индии рассматривают вероятность покупки российских танков на базе платформы Армата, как пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.
РЕН ТВ вчера в 23:46
Общество
Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
Список стран с действующими ограничениями по въезду в связи с пандемией COVID-19 опубликовал официальный портал Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
РИА Новости вчера в 15:45
Футбол
Федун написал письмо в МВД в поддержку обвиняемых фанатов «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо первому замглавы МВД Александру Горовому по поводу обвинений в хулиганстве фанатов футбольного клуба.
Коммерсантъ вчера в 10:07
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК 25 июня в 05:33
Политика
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Экс-президент Грузии, глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной в вопросах поддержки бизнеса в период пандемии.
Daily Storm вчера в 03:10