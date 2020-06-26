Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБК07:47

Подробнее о событии

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новости08:46

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБК07:47

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАСС08:01

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфакс07:13

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русском07:06

Россиян с истекшим паспортом смогут обслуживать в банках до 30 сентября

Газета.Ru07:20

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Российская газета07:36
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Общество

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
РИА Новости 13:29
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

РИА Новости 14:36
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Политика

ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации

Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
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Происшествия

Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 08:25
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
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Общество

Ольга Романова закрывает свой фонд «Русь сидящая»

Москва, 26 июня 2020, 23:21 — REGNUM Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что она закрывает фонд из-за проигранного суда.
REGNUM 16:21
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
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Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
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Игры

Опубликован релизный трейлер новой игры про Губку Боба

REGNUM 23 июня в 10:11
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Путешествия

Новосибирск вошёл в топ городов-миллионников для недельных путешествий

Часть россиян проведут отпуск в крупных городах России, при этом одним из самых популярных для недельного отдыха мегаполисом, стал Новосибирск.
Om1.ru 09:21
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Футбол

«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news 14:15
Футбол

В «Краснодаре» пожелали здоровья футболистам и персоналу «Оренбурга»

В «Краснодаре» подтвердили, что матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» не состоится, и пожелали сопернику выздоровления.
RT на русском 15:01
Политика

Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил.
Lenta.ru 05:58
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Армия и оружие

Захват Турцией авиабазы «Джуфра» в Ливии не оставит Египту выбора

Если бойцы Правительства национального согласия при поддержке турецких солдат захватят военную базу «Джуфра» в Ливии, то Египту придется ввести свои силы в данную страну.
Discover24 03:07
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Спорт

Большунов получил «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

Pravda.Ru 08:29
Общество

В Италии запретили пользоваться багажными полками в самолетах

В Италии запретили авиапассажирам пользоваться полками для ручной клади.
Lenta.ru 15:29
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ru 10:13
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
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Технологии

В новых iPhone появилась функция распознавания звуков окружающей среды

Функция распознавания звуков окружающей среды появилась в новой операционной системе iOS 14 для «Айфонов» от Apple.
iReactor 13:47
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
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Авто

В России подешевели автомобили с пробегом

Продажи авто с пробегом в апреле упали практически в два раза в сравнении с годом ранее.
Evo-rus.com 02:56
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Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
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Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Псковское агентство информации вчера в 02:25
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