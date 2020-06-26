с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

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Авто Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо» УАЗ решил отказаться от топового внедорожника в связи с нехваткой средств, информирует в пятницу, 26 июня, «АвтоВзгляд», опираясь на свои источники на предприятии. 40

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