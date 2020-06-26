Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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Общество
Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила
С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru 02:35
Футбол
«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
РИА Новости 12:59
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
Политика
Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране
«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
RT на русском вчера в 17:40
Авто
Компания УАЗ отказалась от проекта «Русский Прадо»
УАЗ решил отказаться от топового внедорожника в связи с нехваткой средств, информирует в пятницу, 26 июня, «АвтоВзгляд», опираясь на свои источники на предприятии.
CarsWeek.ru 07:15
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Футбол
«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро
Нерадзурри заплатят за 21-летнго марокканца 40 млн евро. С футболистом будет заключен контракт до июня 2022 года.
Sport24.ru 10:58
Футбол
УЕФА опубликовал календарь группового этапа Лиги наций-2020/21
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном сайте расписание матчей Лиги наций сезона-2020/21.
Газета.Ru 12:25
Политика
Путин пригласил Макрона посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить РФ, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:17
Политика
Посол Белоруссии заявил о возможной встрече Лукашенко и Путина 30 июня
ИА Новороссия 09:25
Общество
Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты
В июне спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки 2030 года предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить Цели устойчивого развития - 2030 в срок.
ТАСС 09:54
Футбол
Сетьен: клуб не сообщал мне, что Артур уходит в «Ювентус»
Клуб не сообщал мне, что Артур уходит, поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное.
Чемпионат 12:38
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18
Политика
Порошенко заявил, что РФ не способна финансировать Крым
Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что у Киева есть все шансы на возвращение Крыма.
CT news 13:19
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов по поводу ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 13:26
Кино
Павел Деревянко и Оксана Акиньшина снимутся в сериале о Патриарших
Российская газета 05:00
Единоборства
Бой Поветкина и Уайта пройдет 22 августа без зрителей
Поединок российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта состоится 22 августа в Великобритании.
РЕН ТВ 12:02
Политика
В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»
В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета 11:34
Технологии
В iPhone появилась функция распознавания звуков окружающей среды
Аргументы и Факты 12:18
Общество
В Саратовской области село закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
Власти Саратовской области в пятницу ввели режим карантина в селе Верхазовка Дергачевского района, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 12:32
Армия и оружие
Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата»
Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТК Звезда 11:23
Шоу-бизнес
Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида
Рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида.
News.ru 01:38
Футбол
Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
RT на русском 12:42
Кино
Ролевая игра Disco Elysium получит сериальную экранизацию от продюсера «Соника в кино»
3DNews 13:02
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».
РБК 00:52