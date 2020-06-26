с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Здоровье В ОАЭ более 2 тыс. человек вылечили от коронавируса стволовыми клетками Более 2 тыс. пациентов излечились от коронавируса в Центре стволовых клеток Абу-Даби с помощью терапии на их основе.

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Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. 10

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Фигурное катание Бронзовый призёр ЧМ-2018 Коляда переходит к тренеру Мишину Российский фигурист Михаил Коляда в ближайшее время должен приступить к тренировкам в группе Алексея Мишина, сообщает «Спорт-экспресс».