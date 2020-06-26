Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБК07:47

Подробнее о событии

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфакс07:13

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБК07:47

Россиян с истекшим паспортом смогут обслуживать в банках до 30 сентября

Газета.Ru07:20

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новости08:46

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русском07:06

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАСС08:01

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Российская газета07:36
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Здоровье

В ОАЭ более 2 тыс. человек вылечили от коронавируса стволовыми клетками

Более 2 тыс. пациентов излечились от коронавируса в Центре стволовых клеток Абу-Даби с помощью терапии на их основе.
Взгляд.ру 14:58
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

Газета.Ru вчера в 15:05
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
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Общество

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
РИА Новости 13:29
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM 04:52
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Общество

Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Lenta.ru вчера в 12:38
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Lenta.ru 10:13
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
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Гаджеты

Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86

Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.
ToDay News Ufa вчера в 04:58
Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 09:15
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Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

Деловое.ТВ 06:00
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

РИА Новости 14:36
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Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
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Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
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Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

В Калининграде участницу парада Победы, потерявшую туфлю, наградили памятной медалью, заявил представитель Балтийского флота Роман Мартов.
Парламентская газета вчера в 13:37
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Политика

Страны ЕС согласовали список государств для открытия границ

Днем ранее стало известно, что после открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Известия 14:52
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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Авто

Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia

Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive 10:30
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Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
1,7K
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату

Российский президент Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия нового мемориала, посвященного Советскому солдату.
Комсомольская правда 24 июня в 17:38
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Фигурное катание

Бронзовый призёр ЧМ-2018 Коляда переходит к тренеру Мишину

Российский фигурист Михаил Коляда в ближайшее время должен приступить к тренировкам в группе Алексея Мишина, сообщает «Спорт-экспресс».
Спорт БИЗНЕС Online 14:01
Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
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Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11:18
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Футбол

Севилья — Вальядолид 0:0 (1-й тайм)

Матч между «Севильей» и «Вальядолидом» откроет 32-й тур чемпионата Испании.
Sports.ru 10:45
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