Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБК07:47

Подробнее о событии

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новости08:46

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБК07:47

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфакс07:13

Россиян с истекшим паспортом смогут обслуживать в банках до 30 сентября

Газета.Ru07:20

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русском07:06

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАСС08:01

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Российская газета07:36
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Авто

Стартовали поставки нового Volkswagen Polo российским дилерам

За рулем Кубань 09:30
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Политика

Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
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Политика

Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране

«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
RT на русском вчера в 17:40
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Киберспорт

Вложите душу: Dying Light: Hellraid выйдет 23 июля

Techland объявила дату выхода дополнения Hellraid для Dying Light — 23 июля.
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
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Происшествия

Владимир Соловьев объяснил действия разбившего машину ФСО солдата

Городовой вчера в 03:20
Здоровье

Эпидемия коронавируса: главное за 26 июня

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Радио Комсомольская правда 13:39
Общество

Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
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Политика

Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации

Известия 06:59
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
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Автоспорт

Формула 1 отстранилась от заявления Берни Экклстоуна

Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на резонансное высказывание экс-генерального директора чемпионата Берни Экклстоуна.
Autosport.com.ru 13:46
Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
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Политика

Президент Белоруссии положительно оценил парад Победы в Москве

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил благодарность россиянам за проведение юбилейного парада Победы в Москве, состоявшийся 24 июня.
ИА Новороссия 11:20
Технологии

В Google Play нашли 47 приложений и игр с троянами

Astera 08:24
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Политика

Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса

Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса.
URA.Ru вчера в 23:43
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Армия и оружие

Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать

Вечерний курьер 01:59
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Общество

С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха

В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.
Российская газета 12:40
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Общество

Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты

В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса грозит глобальной чрезвычайной ситуацией с продовольственным обеспечением в мире.
Коммерсантъ 13:49
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Политика

Путин пригласил Макрона в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию.
Lenta.ru 12:36
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году

По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 12:44
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Происшествия

Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми

В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
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Общество

Суд обязал Telegram выплатить $18,5 млн властям США

Суд в США обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram. Также он оштрафовал компанию на $18,5 млн, сообщается на сайте суда.
Росбалт вчера в 16:46
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Политика

Президенты России и Киргизии обсудили борьбу с пандемией

Российская газета 14:10
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В соцсетях обсуждают новый клип ДДТ. Он про тоталитарное общество

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Футбол

«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России

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Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт

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Результаты взвешивания к UFC on ESPN 12: Порье и Хукер сделали вес

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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Космос

Астрономы обнаружили в 11 световых годах от Земли две экзопланеты

Примерно в 11 световых годах от Земли обнаружены две новые экзопланеты.
Актуальные Новости 08:42
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