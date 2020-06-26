с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

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Авто Российские дилеры GAC получили новый минивэн GAC GN8 Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах. 2

Политика Президент Белоруссии положительно оценил парад Победы в Москве Белорусский президент Александр Лукашенко выразил благодарность россиянам за проведение юбилейного парада Победы в Москве, состоявшийся 24 июня.

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Общество Соединенные Штаты столкнулись с новой волной коронавируса Соединенные Штаты столкнулись с новой волной коронавируса, - сказал сегодня директор Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

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Политика Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер. 2

Кино На Netflix удалили эпизод «Сообщества» из-за «блэкфейса» Из Netflix удалили эпизод комедийного сериала «Сообщество» из-за «блэкфейса» — ситуации, в которой актёры носят грим темнокожего человека.

Общество Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать. 6,6K

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Армия и оружие В США считают наступательным вооружением ледокол «Иван Папанин» Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что установка ракет «Калибр» на ледоколы не является оборонительным шагом, а носит наступательный характер. 51