Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБК07:47

Подробнее о событии

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новости08:46

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАСС08:01

Россиян с истекшим паспортом смогут обслуживать в банках до 30 сентября

Газета.Ru07:20

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфакс07:13

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русском07:06

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБК07:47

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Российская газета07:36
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Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
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Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ошибка «не имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».
Lenta.ru 14:01
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Армия и оружие

В Ливии заявили о переброске в страну российской военной авиации

Lenta.ru 10:09
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Общество

Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 52,5%. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
RT на русском 04:03
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Футбол

Шалимов объяснил, почему Ильин пропустил матч с «Сочи»

Форвард "Ахмата" Владимир Ильин пропустил матч 24-го тура Российской премер-лиги (РПЛ) с "Сочи" из-за мышечного повреждения, сообщил главный тренер грозненцев Игорь Шалимов.
РИА Новости 13:51
Политика

Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу

Коммерсантъ 24 июня в 20:53
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Космос

Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны

Planet Today 05:01
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости 09:49
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Авто

Российские дилеры GAC получили новый минивэн GAC GN8

Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах.
Автоновости дня вчера в 13:14
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Политика

Президент Белоруссии положительно оценил парад Победы в Москве

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил благодарность россиянам за проведение юбилейного парада Победы в Москве, состоявшийся 24 июня.
ИА Новороссия 11:20
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
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Общество

Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
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Авто

Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила

С 1 июля 2020 года при получении медицинской справки возможно придется сдать дополнительные анализы, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, согласно предложению Минздрава.
Вести.Ru 02:35
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Общество

Соединенные Штаты столкнулись с новой волной коронавируса

Соединенные Штаты столкнулись с новой волной коронавируса, - сказал сегодня директор Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Эхо Москвы 14:32
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru вчера в 11:21
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Культура

Как Netflix высмеял Евровидение

26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги».
RT на русском 11:21
Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
9
Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
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Общество

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
РИА Новости 13:29
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Общество

Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Lenta.ru вчера в 12:38
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Общество

Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля

Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
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Авто

Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
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Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
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Кино

На Netflix удалили эпизод «Сообщества» из-за «блэкфейса»

Из Netflix удалили эпизод комедийного сериала «Сообщество» из-за «блэкфейса» — ситуации, в которой актёры носят грим темнокожего человека.
Игромания.ру 12:10
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

Инфорос 03:54
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Общество

Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
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Здоровье

Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию

Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием.
Medical Note 07:31
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Армия и оружие

В США считают наступательным вооружением ледокол «Иван Папанин»

Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что установка ракет «Калибр» на ледоколы не является оборонительным шагом, а носит наступательный характер.
Военное дело 01:20
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Политика

Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию

В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК 10:43
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