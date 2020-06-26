с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Хоккей Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.

Общество В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters. 47

Политика Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам С лингвистической точки зрения ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет, обращать внимание необходимо на смысл, а не на стилистику, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. 1,8K

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 1,3K

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 357

Политика Дипмиссии России в США начали угрожать после статьи NYT об Афганистане Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство в США. 5

Политика Меркель заявила о необходимости конструктивного диалога с Россией Берлин, 27 июня 2020, 03:29 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе и из-за способности Москва влиять на ситуацию в Сирии и Ливии. 1

Политика Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.

Здоровье Оперштаб не видит перегрузки коронавирусных больниц Екатеринбурга Ранее сообщалось, что жителей Екатеринбурга помимо муниципальных принимают психиатрическая и наркологическая больницы, свердловский госпиталь ветеранов войн, ОДКБ, НИИ ОММ, а также медучреждения в Сысерти, Первоуральске, Ревде, Верхней Пышме. 38

Спорт В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.

Музыка Образ Чонгука в новом клипе признан лучшим Сегодня известный бой-бенд BTS из Южной Кореи порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Stay Gold».

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3K

Футбол Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.

Футбол Тренер «Барселоны» признался, что клуб не сообщал ему об уходе Артура Клуб не сообщал мне, что Артур покидает "Барселону", поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное.

Шоу-бизнес «Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку. 2