Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Общество
В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом
Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:57
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам
С лингвистической точки зрения ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет, обращать внимание необходимо на смысл, а не на стилистику, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
Известия 17:16
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Политика
Дипмиссии России в США начали угрожать после статьи NYT об Афганистане
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство в США.
RT на русском 22:42
Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus News 16:16
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Свободная Пресса 20:24
Политика
Меркель заявила о необходимости конструктивного диалога с Россией
Берлин, 27 июня 2020, 03:29 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе и из-за способности Москва влиять на ситуацию в Сирии и Ливии.
REGNUM 20:29
Политика
Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле
Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.
REGNUM 20:27
Здоровье
Оперштаб не видит перегрузки коронавирусных больниц Екатеринбурга
Ранее сообщалось, что жителей Екатеринбурга помимо муниципальных принимают психиатрическая и наркологическая больницы, свердловский госпиталь ветеранов войн, ОДКБ, НИИ ОММ, а также медучреждения в Сысерти, Первоуральске, Ревде, Верхней Пышме.
Уралинформбюро вчера в 09:43
Спорт
В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ
Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
Музыка
Образ Чонгука в новом клипе признан лучшим
Сегодня известный бой-бенд BTS из Южной Кореи порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Stay Gold».
Popcake 09:27
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Общество
В Кузбассе сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса
Правительство Кемеровской области объявило о снятии ряда ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, 26 июня сообщает пресс-служба администрации региона.
ИА Красная Весна 13:49
Футбол
Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт 12:26
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru вчера в 11:21
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Футбол
Тренер «Барселоны» признался, что клуб не сообщал ему об уходе Артура
Клуб не сообщал мне, что Артур покидает "Барселону", поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное.
Газета.Ru 21:18
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
Футбол
«Ахмат» не смог обыграть «Сочи» на своем поле
Московский Комсомолец 13:23
Космос
Virgin Galactic успешно протестировала свой космоплан над США
Недавно VSS Unity успешно прошел испытания над Нью-Мексико.
Газета DAILY 14:42
Шоу-бизнес
«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку
Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
Дни24 вчера в 12:22
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Шоу-бизнес
Модель порадовала фанатов снимком в мокрой футболке на голое тело
Модель известного бренда Fashion Nova опубликовала снимок в мокрой укороченной футболке без нижнего белья и порадовала подписчиков.
Lenta.ru 00:37