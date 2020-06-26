Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБК07:47

Подробнее о событии

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфакс07:13

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБК07:47

Россиян с истекшим паспортом смогут обслуживать в банках до 30 сентября

Газета.Ru07:20

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новости08:46

Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русском07:06

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАСС08:01

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Российская газета07:36
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Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM 04:52
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Общество

В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом

Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:57
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Политика

Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам

С лингвистической точки зрения ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет, обращать внимание необходимо на смысл, а не на стилистику, заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
Известия 17:16
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Политика

Дипмиссии России в США начали угрожать после статьи NYT об Афганистане

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство в США.
RT на русском 22:42
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Общество

В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

Shraibikus News 16:16
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Кино

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Свободная Пресса 20:24
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Политика

Меркель заявила о необходимости конструктивного диалога с Россией

Берлин, 27 июня 2020, 03:29 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым продолжать конструктивный диалог с Россией, в том числе и из-за способности Москва влиять на ситуацию в Сирии и Ливии.
REGNUM 20:29
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Политика

Иран передаст Франции самописцы сбитого украинского Boeing в июле

Тегеран, 27 июня 2020, 03:27 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) подтверждает намерение Ирана доставить во Францию 20 июля самописцы сбитого им по ошибке над Тегераном украинского Boeing 737.
REGNUM 20:27
Здоровье

Оперштаб не видит перегрузки коронавирусных больниц Екатеринбурга

Ранее сообщалось, что жителей Екатеринбурга помимо муниципальных принимают психиатрическая и наркологическая больницы, свердловский госпиталь ветеранов войн, ОДКБ, НИИ ОММ, а также медучреждения в Сысерти, Первоуральске, Ревде, Верхней Пышме.
Уралинформбюро вчера в 09:43
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Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым и его население Украине

Утро.ru 11:28
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Культура

Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября

Srnsk 15:50
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Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
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Музыка

Образ Чонгука в новом клипе признан лучшим

Сегодня известный бой-бенд BTS из Южной Кореи порадовал своих поклонников новым видеоклипом на песню «Stay Gold».
Popcake 09:27
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
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Общество

В Кузбассе сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Правительство Кемеровской области объявило о снятии ряда ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, 26 июня сообщает пресс-служба администрации региона.
ИА Красная Весна 13:49
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Футбол

Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
Интерфакс-Спорт 12:26
Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru вчера в 11:21
1,6K
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
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Футбол

Тренер «Барселоны» признался, что клуб не сообщал ему об уходе Артура

Клуб не сообщал мне, что Артур покидает "Барселону", поэтому я не воспринимаю эту информацию как должное.
Газета.Ru 21:18
Общество

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва 04:27
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Футбол

«Ахмат» не смог обыграть «Сочи» на своем поле

Московский Комсомолец 13:23
Космос

Virgin Galactic успешно протестировала свой космоплан над США

Недавно VSS Unity успешно прошел испытания над Нью-Мексико.
Газета DAILY 14:42
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Шоу-бизнес

«Решение принято»: Певец Niletto сбрил свою знаменитую косичку

Певец Данил Прытков, который известен под псевдонимом Niletto, в микроблоге в Instagram опубликовал видео, на котором с помощью машинки для стрижки волос сбрил свою знаменитую косичку.
Дни24 вчера в 12:22
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Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
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Шоу-бизнес

Модель порадовала фанатов снимком в мокрой футболке на голое тело

Модель известного бренда Fashion Nova опубликовала снимок в мокрой укороченной футболке без нижнего белья и порадовала подписчиков.
Lenta.ru 00:37
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