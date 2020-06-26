с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,8K

Единоборства Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Политика Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико. 20

Политика Байден призвал отменить приглашение России в G7 Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива. 25

Здоровье В Ивановской области подтверждена смерть медика от коронавируса По состоянию на 25 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4330 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 77 диагнозов. 3

Политика В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.

Наука Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца» Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times. 403

Общество Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова. 723

Авто Названы самые покупаемые японские автомобили в России за май Что касается отдельных японских моделей, то самым большим спросом в прошлом месяце у россиян пользовался бизнес-седан Toyota Camry с общим числом продаж в 905 единиц.