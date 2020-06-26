Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.РБК26 июня в 07:47
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Ради вашей безопасности: Почему нужно срочно менять просроченные банковские карты
Комсомольская правдавчера в 06:00
Некоторые банки разрешат пользоваться просроченными картами после 1 июля
Московский Комсомолецвчера в 01:16
ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков
Интерфакс26 июня в 07:13
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Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%
Вечером в субботу, 27 июня, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла отметки 75%.
РБК вчера в 14:30
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 26 июня в 10:49
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
РИА Новости 00:07
Единоборства
Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC
В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru 26 июня в 19:42
Политика
Зеленский заявил о намерении вернуть Крым и людей
Piter.tv 26 июня в 13:19
Экономика
На поддержку ПФР уйдет более 20% расходов федерального бюджета
По сравнению с 2020 годом федеральные трансферты ПФР в 2021-2023 годах увеличатся почти на 1 трлн рублей.
Российская газета 25 июня в 02:37
Политика
Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
Известия 26 июня в 19:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 26 июня в 01:24
Политика
Байден призвал отменить приглашение России в G7
Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03
Здоровье
157 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области
На утро 27 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 7139 случаев заболевания коронавирусом.
Первый областной вчера в 02:21
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:58
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России более 4 тыс. автомобилей
Известия 26 июня в 11:07
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Украинский журналист признался в ненависти к Украине
Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
Lenta.ru вчера в 23:43
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов, поразив своих поклонников
Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
Новые Известия вчера в 07:48
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Здоровье
Названы лучшие продукты для очищения легких от вредной слизи
Что происходит 00:45
Здоровье
В Ивановской области подтверждена смерть медика от коронавируса
По состоянию на 25 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4330 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 77 диагнозов.
Частник.Ru 25 июня в 04:53
Политика
В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.
РИА Новости 01:12
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Происшествия
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Известная киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП, произошедшего 26 июня, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
Известия 00:08
Общество
Памфилова: В ЦИК поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию
В Центризбирком поступило 105 обращений о возможных фактах принуждения к участию в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила глава Элла Памфилова.
Российская газета вчера в 07:41
Авто
Названы самые покупаемые японские автомобили в России за май
Что касается отдельных японских моделей, то самым большим спросом в прошлом месяце у россиян пользовался бизнес-седан Toyota Camry с общим числом продаж в 905 единиц.
UfaTime.ru 00:17
Кино
Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Главную роль в ремейке Пиратов Карибского моря сыграет австралийская актриса Марго Робби.
iReactor 26 июня в 23:07
Политика
Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»
По новому закону не будет санкций против европейских компаний, которые оказывают услуги по тестированию, инспекции и сертификации трубопровода.
Общественная служба новостей 26 июня в 11:20
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11