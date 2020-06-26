Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБКвчера в 07:47

Подробнее о событии

Ради вашей безопасности: Почему нужно срочно менять просроченные банковские карты

Комсомольская правда06:00

ЦБ запретит расплачиваться картами с истекшим сроком действия

РБКвчера в 07:47

Некоторые российские банки разрешат пользоваться просроченными картами и после 1 июля

ПРАЙМ00:15

Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новостивчера в 08:46

Некоторые банки разрешат пользоваться просроченными картами после 1 июля

Московский Комсомолец01:16

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков

Интерфаксвчера в 07:13

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

ТАССвчера в 08:01
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Футбол

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
5K
Политика

МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане

Публикация газеты The New York Times о том, что Россия якобы тайно предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане, является вбросом американской разведки, заявили ТАСС в МИД России.
Ведомости 06:00
Общество

В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Цветковой задержаны 18 человек

Ведомости 10:00
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Политика

ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана

РИА Новости 08:39
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Шоу-бизнес

На Марата Башарова подала в суд бывшая жена

РЕН ТВ 08:53
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
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Футбол

«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»

Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 10:20
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,4K
Футбол

В пятницу «Зенит» проведет первый после перерыва домашний матч

Очевидно, что первая после рестарта премьер-лиги встреча против ЦСКА в Москве получилась для зенитовцев даже более легкой, чем предполагалось.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

В подписи к снимку, опубликованному в инстаграме, Фадеев написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
60
Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
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Общество

В Крыму смягчат карантинные меры в отношении отдыхающих в санаториях

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе было принято решение смягчить ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, по отношению к отдыхающим в санаториях.
RT на русском 10:14
446
Политика

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата

Сторонники законопроекта сетуют на то, что в настоящее время американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов.
Евразия Daily 00:22
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
618
Общество

ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию

ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 07:23
597
Происшествия

В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый

Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
57
Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
260
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Как сообщает ToDay News Ufa источник, российский хакер Сергей Медведев признал свою вину перед судьёй окружного суда Невады США.
ToDay News Ufa 04:25
75
Общество

ВЦИОМ прогнозирует явку на голосовании по Конституции 52,6%

Как сообщил собеседник "Ъ", ВЦИОМ прогнозирует, что расчетный показатель итогового голосования за — 73,6%.
Коммерсантъ 08:23
Происшествия

Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой

РБК 10:12
40
Происшествия

Свыше 30 человек задержали после пятничного рейда на Рубинштейна

DP.RU 09:28
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
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Здоровье

Названы пожизненные последствия перенесенного коронавируса

Медики установили, что каждый третий переболевший COVID-19 пациент всю оставшуюся жизнь может страдать болезнями легких, иметь хроническую усталость, а также психологические расстройства.
RuNews24.ru 24 июня в 05:20
1,6K
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
27
Политика

Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса

Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса.
URA.Ru вчера в 00:04
5
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
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