с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 461

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. 5K

Политика МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане Публикация газеты The New York Times о том, что Россия якобы тайно предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане, является вбросом американской разведки, заявили ТАСС в МИД России.

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 910

Футбол «Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом» Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей. 2,4K

Футбол В пятницу «Зенит» проведет первый после перерыва домашний матч Очевидно, что первая после рестарта премьер-лиги встреча против ЦСКА в Москве получилась для зенитовцев даже более легкой, чем предполагалось.

Общество В Крыму смягчат карантинные меры в отношении отдыхающих в санаториях Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе было принято решение смягчить ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, по отношению к отдыхающим в санаториях. 446

Политика Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата Сторонники законопроекта сетуют на то, что в настоящее время американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов. 205

Происшествия В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер» Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 618

Происшествия В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили. 57

Общество ВЦИОМ прогнозирует явку на голосовании по Конституции 52,6% Как сообщил собеседник "Ъ", ВЦИОМ прогнозирует, что расчетный показатель итогового голосования за — 73,6%.

Общество Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле "Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении. 30

Здоровье Названы пожизненные последствия перенесенного коронавируса Медики установили, что каждый третий переболевший COVID-19 пациент всю оставшуюся жизнь может страдать болезнями легких, иметь хроническую усталость, а также психологические расстройства. 1,6K