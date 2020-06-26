Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.РБКвчера в 07:47
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Ради вашей безопасности: Почему нужно срочно менять просроченные банковские карты
Комсомольская правда06:00
ЦБ РФ продлил до 30 сентября ряд регуляторных коронавирусных послаблений для банков
Интерфаксвчера в 07:13
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Футбол
Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»
Газета.Ru 08:02
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Политика
МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане
Публикация газеты The New York Times о том, что Россия якобы тайно предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане, является вбросом американской разведки, заявили ТАСС в МИД России.
Ведомости 06:00
Общество
В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Цветковой задержаны 18 человек
Ведомости 10:00
Политика
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
РИА Новости 08:39
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Футбол
«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»
Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 10:20
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Футбол
В пятницу «Зенит» проведет первый после перерыва домашний матч
Очевидно, что первая после рестарта премьер-лиги встреча против ЦСКА в Москве получилась для зенитовцев даже более легкой, чем предполагалось.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В подписи к снимку, опубликованному в инстаграме, Фадеев написал, что сбросил сто килограммов.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Общество
В Крыму смягчат карантинные меры в отношении отдыхающих в санаториях
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в регионе было принято решение смягчить ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, по отношению к отдыхающим в санаториях.
RT на русском 10:14
Политика
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата
Сторонники законопроекта сетуют на то, что в настоящее время американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов.
Евразия Daily 00:22
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Общество
ЦИК получил 105 жалоб по возможному принуждению к голосованию
ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 07:23
Происшествия
В деле об убийстве соратника Басаева появился еще один подозреваемый
Прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии обнаружили еще одного возможного подозреваемого в убийстве в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru вчера в 17:50
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
Энергетика
Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Как сообщает ToDay News Ufa источник, российский хакер Сергей Медведев признал свою вину перед судьёй окружного суда Невады США.
ToDay News Ufa 04:25
Общество
ВЦИОМ прогнозирует явку на голосовании по Конституции 52,6%
Как сообщил собеседник "Ъ", ВЦИОМ прогнозирует, что расчетный показатель итогового голосования за — 73,6%.
Коммерсантъ 08:23
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Здоровье
Названы пожизненные последствия перенесенного коронавируса
Медики установили, что каждый третий переболевший COVID-19 пациент всю оставшуюся жизнь может страдать болезнями легких, иметь хроническую усталость, а также психологические расстройства.
RuNews24.ru 24 июня в 05:20
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Политика
Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса
Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса.
URA.Ru вчера в 00:04
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56