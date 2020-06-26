Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Общество
Сын Хрущева Сергей скончался в США от огнестрельного ранения
Причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Сын первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущев умер 19 июня в США.
NewInform вчера в 07:53
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Футбол
«Ливерпуль» впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу
Интерфакс-Спорт вчера в 17:11
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Общество
За сутки коронавирусом заразилось рекордное количество американцев
За минувшие сутки в США выявили еще 40 тысяч 870 человек, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
Российская газета 21:47
Кино
Марго «Харли Квинн» Робби сыграет в новых «Пиратах Карибского моря»
Российская газета 16:03
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 июня в 00:34
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Свободная Пресса 20:24
Здоровье
Кардиолог дал советы, как перенести жару без вреда для здоровья
В интервью радио Sputnik врач-кардиолог Юрий Беленков рассказал, что резкие перемены погоды вредны для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Online47.ru 21:41
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета 21:23
Игры
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru 18:22
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Здоровье
Коронавирусом в Приморье заразились более 4 тысяч человек
Приморские медики зафиксировали более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом на территории с региона с начала пандемии.
Газета.Ru 21:50
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер 01:59
Общество
Испания ввела минимальную пожизненную ренту
Испания начинает выплачивать минимальную пожизненную ренту своим бедным неработающим гражданам в возрасте от 23 до 65 лет, а также проживающим в стране иностранцам.
Известия 05:56
Общество
В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Shraibikus News 16:16
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line 13:42
Происшествия
В Магаданской области медведь убил человека из геологической партии
По сведениям источника, на труднодоступной территории округа полевые работы вела геологическая партия в составе 6 человек.
Весьма 21:34
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Наука
Ученые доказали возможность получать энергию из черных дыр в космосе
Ученым удалось проверить гипотезу английского физика Роджера Пенроуза о добыче энергии из пространства черных дыр в космосе.
Live24 05:53