Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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с чего всё началось
Банк России решил с 1 июля снять
 часть послаблений, которые касались как работы банков, так и обслуживания их клиентов в условиях пандемии коронавируса.
РБК07:47

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Центробанк решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

РИА Новости08:46

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Российская газета07:36

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Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер

RT на русском07:06

ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком

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Ученые доказали возможность получать энергию из черных дыр в космосе

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