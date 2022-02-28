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Банк России решил не возобновлять торги 1 марта на Мосбирже в секции фондового рынка

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Банк России решил не возобновлять торги 1 марта на Мосбирже в секции фондового рынка.
Finam.Ru
– Режим работы Московской Биржи на 2 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 2 марта, – говорится
 в сообщении регулятора.
SIA.ru
Вскоре Мосбиржа подняла планку, однако курсы доллара и евро тут же подскочили до новых лимитов, 95,48 и 107,355 руб. соответственно.
РБК
Сразу после начала курс доллара вышел на новый исторический максимум, поднявшись с 83 руб. (на таком уровне торги закрылись в пятницу, 25 февраля) до 90 руб., а евро подорожал с 93 до 101 руб.
РБК

Подробнее о событии

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