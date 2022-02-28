Finam.RuБанк России решил не возобновлять торги 1 марта на Мосбирже в секции фондового рынкаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетБанк России решил не возобновлять торги 1 марта на Мосбирже в секции фондового рынка.Finam.Ru– Режим работы Московской Биржи на 2 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 2 марта, – говорится в сообщении регулятора.SIA.ruВскоре Мосбиржа подняла планку, однако курсы доллара и евро тут же подскочили до новых лимитов, 95,48 и 107,355 руб. соответственно.РБКСразу после начала курс доллара вышел на новый исторический максимум, поднявшись с 83 руб. (на таком уровне торги закрылись в пятницу, 25 февраля) до 90 руб., а евро подорожал с 93 до 101 руб.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowНовая газетаСделано в РоссииРБК ИнвестицииBanknn.ruREGNUMИзвестияАлтапрессПрофильМИР 24Телеканал 360°RT на русскомВести ПодмосковьяРБКVSE42.RUИнфоповод 24Подробнее о событииТорги на Московской бирже приостановлены до 5 мартаСделано в России01:24Утренних и вечерних торгов на Мосбирже не будет несколько днейФонтанка.Рувчера в 10:11Банк России решил не возобновлять 1 марта торги на Московской биржеREGNUMвчера в 13:31ЦБ решил не возобновлять фондовые торги на Мосбирже 1 мартаТАССвчера в 13:07ЦБ отменил торги на Московской бирже 1 мартаT24вчера в 13:14Центробанк снова отменил торги акциями на МосбиржеКомпаниявчера в 13:46Банк России не стал возобновлять биржевые торги 1 мартаПарламентская газета00:08Показать ещёОценить482Поделиться