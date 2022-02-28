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Банк России решил не возобновлять торги на Мосбирже первого марта

Банк России объявил
 о решении не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.
Smotrim.ru
Отмечается, что режим работы Московской биржи на 4 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 мск 4 марта 2022 года.
ТАСС
1 марта после открытия торгов на Мосбирже курс доллара вырос до 97,75 рубля и евро до 110.
Известия
Мосбиржа 25 февраля объявила об отмене утренних торговых сессий на фондовом и срочном рынках в понедельник, 28 февраля.
РБК

Подробнее о событии

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