ПРАЙМБанк России решил не возобновлять торги на Мосбирже первого мартаБанк России объявил о решении не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.Smotrim.ruОтмечается, что режим работы Московской биржи на 4 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 мск 4 марта 2022 года.ТАСС1 марта после открытия торгов на Мосбирже курс доллара вырос до 97,75 рубля и евро до 110.ИзвестияМосбиржа 25 февраля объявила об отмене утренних торговых сессий на фондовом и срочном рынках в понедельник, 28 февраля.РБКЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииИА Красная ВеснаРБКУралинформбюроБизнес журналИзвестияТелеканал 360°Экономика сегодняАлтапрессПрофильВести ПодмосковьяAnewsИнфоповод 24RT на русскомVSE42.RUРамблерT24Комсомольская правдаВечерняя МоскваZnak.comГазета.RuПодробнее о событииЦентробанк не возобновит торговлю ценными бумагами на Московской бирже 3 мартаForbes00:39ЦБ не будет возобновлять торги на Мосбирже 2 мартаКоммерсантъвчера в 00:17ЦБ: 3 марта – не торговый день на МосбиржеT24вчера в 15:03ЦБ решил не проводить торги акциями на Мосбирже 3 мартаРБК Инвестициивчера в 14:32Торги акциями на «Мосбирже» не возобновятся и 3 мартаИнтерфаксвчера в 14:01Мосбиржа не подтвердила информацию о возможном возобновлении торгов 5 мартаТАССвчера в 09:52Банк России объявил об очередной отмене торгов на фондовом рынке Московской биржиФонтанка.Рувчера в 14:43Показать ещёОценить661Поделиться