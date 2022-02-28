ПРАЙМБанк России решил не возобновлять торги на Мосбирже первого мартаБанк России объявил о решении не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.Smotrim.ruРежим работы биржи на 3 марта Банк России объявит до 9:00 завтрашнего дня, говорится в сообщении регулятора.ВедомостиЦентробанк не стал запускать секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка СПФИ 1 марта и 28 февраля.КоммерсантъРубль совершил падение до исторического минимума — курс доллара превысил 100 рублей (на 13:20 — 100,1 рубля), евро — 130 рублей (на 13:20 — 109,7 рубля).ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииИА Красная ВеснаУралинформбюроБизнес журналИзвестияЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Экономика сегодняАлтапрессПрофильВести ПодмосковьяAnewsИнфоповод 24RT на русскомVSE42.RUРамблерT24Комсомольская правдаВечерняя МоскваПодробнее о событииМосбиржа не подтвердила информацию о возможном возобновлении торгов 5 мартаТАССвчера в 09:52ЦБ: 3 марта – не торговый день на МосбиржеT24вчера в 15:03ЦБ решил не проводить торги акциями на Мосбирже 3 мартаРБК Инвестициивчера в 14:32Торги акциями на «Мосбирже» не возобновятся и 3 мартаИнтерфаксвчера в 14:01Банк России объявил об очередной отмене торгов на фондовом рынке Московской биржиФонтанка.Рувчера в 14:43ЦБ не будет 2 марта возобновлять фондовые торги на Московской биржеРИА Новостивчера в 00:56Биржи закрыты из-за санкционного давленияFinam.Ruвчера в 01:46Показать ещёОценить658Поделиться