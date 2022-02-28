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Банк России решил не возобновлять торги на Мосбирже первого марта

Банк России объявил
 о решении не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.
Smotrim.ru
Режим работы биржи на 3 марта Банк России объявит до 9:00 завтрашнего дня, говорится в сообщении регулятора.
Ведомости
Центробанк не стал запускать секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка СПФИ 1 марта и 28 февраля.
Коммерсантъ
Рубль совершил падение до исторического минимума — курс доллара превысил 100 рублей (на 13:20 — 100,1 рубля), евро — 130 рублей (на 13:20 — 109,7 рубля).
Дождь
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Подробнее о событии

Мосбиржа не подтвердила информацию о возможном возобновлении торгов 5 марта
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ЦБ: 3 марта – не торговый день на Мосбирже
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ЦБ решил не проводить торги акциями на Мосбирже 3 марта
РБК Инвестициивчера в 14:32
Торги акциями на «Мосбирже» не возобновятся и 3 марта
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Фонтанка.Рувчера в 14:43
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РИА Новостивчера в 00:56
Биржи закрыты из-за санкционного давления
Finam.Ruвчера в 01:46

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