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Банк России решил не возобновлять торги на Мосбирже первого марта

ЦБ РФ в связи со складывающейся ситуацией принял решение не открывать в понедельник на Московской бирже секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).
ПРАЙМ
– Режим работы Московской Биржи на 2 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 2 марта, – говорится
 в сообщении регулятора.
SIA.ru
Регулятор также ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ.
ТАСС
Сразу после начала курс доллара вышел на новый исторический максимум, поднявшись с 83 руб. (на таком уровне торги закрылись в пятницу, 25 февраля) до 90 руб., а евро подорожал с 93 до 101 руб.
РБК

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