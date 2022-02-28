ПРАЙМБанк России решил не возобновлять торги на Мосбирже первого мартаЦБ РФ в связи со складывающейся ситуацией принял решение не открывать в понедельник на Московской бирже секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).ПРАЙМ– Режим работы Московской Биржи на 2 марта 2022 г. будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 2 марта, – говорится в сообщении регулятора.SIA.ruРегулятор также ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ.ТАСССразу после начала курс доллара вышел на новый исторический максимум, поднявшись с 83 руб. (на таком уровне торги закрылись в пятницу, 25 февраля) до 90 руб., а евро подорожал с 93 до 101 руб.РБКЧитать далееСвернутьНовая газетаНовая газетаREGNUMСделано в РоссииРБК ИнвестицииИзвестияRT на русскомМИР 24Телеканал 360°РБКАлтапрессПрофильBanknn.ruВести ПодмосковьяИнфоповод 24VSE42.RUИА DixiNews // Новости МосквыВечерняя МоскваПодробнее о событииТорги на Московской бирже приостановлены до 5 мартаСделано в России01:24Банк России решил не возобновлять 1 марта торги на Московской биржеREGNUMвчера в 13:31Центробанк снова отменил торги акциями на МосбиржеКомпаниявчера в 13:46ЦБ решил не возобновлять фондовые торги на Мосбирже 1 мартаТАССвчера в 13:07ЦБ отменил торги на Московской бирже 1 мартаT24вчера в 13:14Торгов на фондовом рынке Мосбиржи во вторник опять не будетИнтерфаксвчера в 13:09ЦБ отменил часть торгов на МосбиржеВедомостивчера в 10:31Показать ещёОценить482Поделиться