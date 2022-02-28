«От ЕДДС МО города Сочи поступило сообщение с информацией о том, что в 22:56 произошло сейсмособытие, приблизительно в 21 километре от центра города Сочи, магнитудой 3, (приблизительно 4-5 баллов)», — уточняется сообщении.
Белый дом отмечает, что в общей сложности под санкции попадут «22 российские компании, связанные с оборонным сектором, включая фирмы, которые производят боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил».