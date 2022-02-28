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Банк России решил не возобновлять торги на Мосбирже первого марта

Банк России объявил
 о решении не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка.
Smotrim.ru
Режим работы биржи на 3 марта Банк России объявит до 9:00 завтрашнего дня, говорится в сообщении регулятора.
Ведомости
Торги на других рынках из-за риска сильной волатильности так и не начались.
Frank Media
Рубль совершил падение до исторического минимума — курс доллара превысил 100 рублей (на 13:20 — 100,1 рубля), евро — 130 рублей (на 13:20 — 109,7 рубля).
Дождь
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Подробнее о событии

Банк России объявил об очередной отмене торгов на фондовом рынке Московской биржи
Фонтанка.Рувчера в 14:43
ЦБ: 3 марта – не торговый день на Мосбирже
T24вчера в 15:03
ЦБ отменил торги на российском фондовом рынке третий день подряд
Forbesвчера в 00:32
Мосбиржа не подтвердила информацию о возможном возобновлении торгов 5 марта
ТАССвчера в 09:52
ЦБ не будет 2 марта возобновлять фондовые торги на Московской бирже
РИА Новостивчера в 00:56
Биржи закрыты из-за санкционного давления
Finam.Ruвчера в 01:46
Торги акциями на «Мосбирже» не возобновятся и 3 марта
Интерфаксвчера в 14:01

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