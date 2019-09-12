Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице

Банки будут обязаны дублировать в табличной форме ключевые условия договоров ипотеки. Проект указания об этом Банк России опубликовал для общественного обсуждения.
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ЦБ может обязать банки излагать условия ипотечных кредитов в таблице

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РБК08:13

Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице

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ЦБ предложил банкам новую форму договоров об ипотеке

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Какие права и обязанности у заемщика и других участников сделки по ипотеке?

Аргументы и Фактывчера в 06:49

Холодильник в ипотеку: россиянам добавят проблем под видом заботы об их благополучии

Век05:26
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Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal

Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году.
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Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
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В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
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Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе

Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
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Президент РФ Владимир Путин собирается лично встретиться в Дагестане с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби свой титул чемпиона UFC.
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Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
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Возмущенные родители отменили молебен в школе Волгоградской области

Известия 08:16
Политика

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Армия и оружие

Колонна турецкой военной техники направилась в Идлиб

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Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»

Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
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После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
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Армия и оружие

Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Политика

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
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Строители амурского завода устроили побоище в столовой

Вести.Ru 06:57
Политика

МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
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Шоу-бизнес

Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак

Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
Lenta.ru 08:54
Политика

Делегация из США оценила ситуацию с международным признанием Крыма

Крым является частью Российской Федерации и останется ей независимо от того, признают это правительства других стран или нет, заявил член американской делегации, представитель общественного Центра гражданских инициатив (США) Джеффри Робинсон.
РИА Новости 08:22
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ

В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
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Происшествия

Врач и водитель скорой пострадали в ДТП с грузовиком в Петербурге

Грузовик и скорая столкнулись в четверг днем на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге, пострадали водитель скорой и врач.
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Лера Кудрявцева: «Мария Бутырская пережила смерть любимого»

Виктор Бутырский ушёл из семьи и просто сделал вид, что никакой дочки по имени Маша у него нет.
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Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа

Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
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Москва высказалась о задержании болгарского общественника Малинова

Москва выразила озабоченность задержанием гражданина Болгарии Николая Малинова за якобы «шпионаж» в пользу России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
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Росфинмониторинг внес студента ВШЭ Жукова в список террористов

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Путин поручил создать филиалы Нахимовского училища при всех флотах

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