Финансы
Российская газетаБанк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице
Банки будут обязаны дублировать в табличной форме ключевые условия договоров ипотеки. Проект указания об этом Банк России опубликовал для общественного обсуждения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Какие права и обязанности у заемщика и других участников сделки по ипотеке?
Аргументы и Фактывчера в 06:49
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Политика
Москва высказалась о задержании болгарского общественника Малинова
Москва выразила озабоченность задержанием гражданина Болгарии Николая Малинова за якобы «шпионаж» в пользу России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Взгляд.ру 10:12
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия 00:45
Политика
Путин: Во главе России не может стоять «слюнтяй»
Российская газета 10:34
Политика
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам
"12 сентября 2019 года секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:18
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Финансы
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 71 рубля
В последний раз курс евро находился ниже 71 рубля 1 августа 2019 года.
ТАСС 09:07
Футбол
Карпин встал на защиту школьника с прической Ибрагимовича
Ранее руководство школы объяснило травлю ученика из-за прически Ибрагимовича.
Газета.Ru 10:36
Общество
Уральский священник, избивший пенсионерку, попал в новый скандал
Священнослужитель Дионисий Васецкий, которого обвиняли в избиении пожилой сотрудницы Магнитогорской епархии в декабре 2018 года, вновь оказался в центре скандала.
URA.Ru вчера в 11:30
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Политика
Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) .
РИА Новости 10:29
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Религия
Легойда сменил Волкова на должности пресс-секретаря патриарха Кирилла
Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Известия 10:39
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Экономика
Медведев поручит создать новую систему управления финансами
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
Ведомости 09:16
Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru 04:11
Общество
Минпросвещения отреагировало на запрет посещать школу из-за прически
Ранее сообщалось, что следователи Красноярского края организовали проверку, после того как администрация школы в Сосновоборске предложила перевести четвероклассника на домашнее обучение из-за отказа сменить прическу.
РБК 10:33
Армия и оружие
Повстанцы испугались российского возмездия
Повстанцы в сирийской провинции Идлиб заявили, что поддерживаемые Россией войска готовятся возобновить наступление на их позиции.
Lenta.ru 10:31
Баскетбол
Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
ProstoProSport 08:58
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Петрозаводске
Погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Авария произошла в четверг, 12 сентября, на улице Красноармейской.
Известия 10:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Гаджеты
Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае.
Megaobzor.com 08:51
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Политика
Зеленский обматерил «кнопкодавов» в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский обматерил народных депутатов, которых уличили в «кнопкодавстве» на предыдущих заседаниях Верховной Рады.
BFM.ru 10:39
Экономика
ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
По словам Моисеева, стоимость полиса может снизиться в 3-4 раза при правильном использовании новой тарификации, и только для «идеальных» водителей.
Росбалт 10:30
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.
Эхо Москвы вчера в 05:06