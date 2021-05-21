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Экономика

Банк России решил ужесточить регулирование ипотеки с 1 августа

Центральный банк России принял решение с 1 августа ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом.
Известия
На первичном рынке ипотеки доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% в общем объеме предоставленных кредитов выросла с 24% во втором квартале 2020 года до 45% в первом квартале 2021 года.
Интерфакс
Банк России отметил, что в первом квартале текущего года на кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% пришлось 24% объема предоставленных ипотечных кредитов.
РИА Новости
Как пояснил ЦБ, рост цен на жилую недвижимость значительно ускорился с середины 2020 года и существенно опережает увеличение доходов населения.
ТАСС
Российская газета
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Коммерсантъ

С чего всё началось

Как отмечает
 Банк России, на рынке новостроек банки увеличили долю кредитов с низким первым взносом (менее 20%) с 24% во II квартале 2020 года до 45% в I квартале 2021 года, что отчасти связано с мягкими условиями льготных госпрограмм.

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