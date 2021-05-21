Суд Киева оставил Медведчука под домашним арестом

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы адвокатов главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука относительно примененной к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля, а также жалобы прокуроров, оставив решение суда первой инстанции без изменений.