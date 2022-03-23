Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, в итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, сказал журналистам глава КТК Николай Горбань.
Источник в силовых структурах рассказал изданию, что ограничение коснулось всей Свердловской области, но в других городах региона полицейских попросили реже использовать иномарки, и только в Екатеринбурге прямо запретили ездить на них.
Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщил в среду ТАСС источник из окружения Чубайса.