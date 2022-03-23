Будьте в Плюсе

Банк России решил возобновить торги 33 акциями на Московской бирже

Банк России принял решение проводить 24 марта с 9:50 до 14:00 мск на Московской бирже торги 33 акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX).
ТАСС
Детали по режиму работы биржи на последующие дни будут уточняться дополнительно, подытожили
 в Банке России.
Вечерняя Москва
Список акций: AFKS, AFLT, ALRS, CBOM, CHMF, DSKY, ENPG, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP, TRNFP, VTBR.
Плас
Торги на фондовом рынке Мосбиржи на фоне текущей геополитической ситуации не проводились с 28 февраля по решению Банка России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Банк России решил возобновить торги 33 акциями на Московской бирже
ТАСС08:41
Мосбиржа возобновит торги акциями спустя почти месяц перерыва
Forbes08:19
24 марта 2022 года начнутся торги 33 акциями*, входящими в индекс Московской Биржи (IMOEX)
КМВ Новости07:42
В ЦБ России решили провести 24 марта на Московской бирже торги 33 акциями
RT на русском07:55
Мосбиржа возобновит торги 33 акциями 24 марта
Коммерсантъ07:48
ЦБ РФ откроет торги акциями на Мосбирже 24 марта
Smotrim.ru07:44
ЦБ объявил об открытии торгов акциями на Мосбирже
РБК08:16

Интересное

Власти Британии пересмотрели прогноз экономического роста на 2022 год в сторону понижения

Британские власти пересмотрели прогноз экономического роста на 2022 год в сторону понижения, ожидают увеличения ВВП на 3,8% - Минфин.
ТАСС08:56

Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли

Президент России Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в рублях.
RT на русском08:29

Путин заявил, что ажиотажный спрос на рынке продовольствия уже фактически спал

Ажиотажный спрос на рынке продовольствия в РФ уже фактически спал - Путин.
ТАСС08:39

Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума полностью остановлена

Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, в итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, сказал журналистам глава КТК Николай Горбань.
РИА Новости06:48

Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы

Россия может использовать ядерное оружие, только если для страны возникнет реальная угроза, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.
Коммерсантъвчера в 14:44

Мишустин: выплаты по ипотеке, взятой до роста ставки ЦБ, останутся на уровне февраля

"Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля", - сказал глава кабмина.
ТАСС08:53

В Екатеринбурге МВД запретило полицейским ездить на служебных иномарках из-за санкций

Источник в силовых структурах рассказал изданию, что ограничение коснулось всей Свердловской области, но в других городах региона полицейских попросили реже использовать иномарки, и только в Екатеринбурге прямо запретили ездить на них.
Lenta.ru05:40

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента

Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщил в среду ТАСС источник из окружения Чубайса.
ТАСС08:26

Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых российских звезд за рубеж

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 марта на брифинге призвал не драматизировать отъезд некоторых знаменитостей из страны.
Известия07:51

РИА «Новости»: подразделения ДНР ведут бой с украинскими военными в пригороде Мариуполя

Подразделения Донецкой народной республики ведут бой с украинскими военными в пригороде Мариуполя в поселке Азов.
Газета.Ru08:14