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Экономика

Банк России решил ввести новую функцию для родителей подростков

Банк России проконсультируется с Минпросвещения, для того, чтобы ввести функцию родительского контроля за счетами подростков от 14 до 18 лет. Об этом пишут «Известия». С соответствующим предложением к регулятору обратился «Народный фронт».В источнике
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С чего всё началось

Вопрос баланса: ЦБ может ввести «родительский контроль» за счетами подростков

В ответном письме за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова отмечено, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных. Все не под контролем С предложением ввести "родительский контроль" за финансами подростков от 14 до 18 лет в ЦБ обратился ОНФ.
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: ЦБ проанализирует рекомендации банкам по обслуживанию несовершеннолетних

ТАСС00:54

ЦБ планирует ввести «родительский контроль» за счетами подростков

Online47.ru18:58

Центробанк РФ оценит предложение ОНФ контролировать счета подростков

Экономика сегодня19:51

«Родительский контроль» за финансами подростков может появиться в России

ФАН19:50

ЦБ намерен ввести новую функцию для родителей

URA.Ru19:34

Банк России решил ввести новую функцию для родителей подростков

Lenta.ru21:24

ЦБ намерен ввести «родительский контроль» за счетами подростков

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