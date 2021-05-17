Банк России проконсультируется с Минпросвещения, для того, чтобы ввести функцию родительского контроля за счетами подростков от 14 до 18 лет. Об этом пишут «Известия». С соответствующим предложением к регулятору обратился «Народный фронт».

С чего всё началось Вопрос баланса: ЦБ может ввести «родительский контроль» за счетами подростков В ответном письме за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова отмечено, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных. Все не под контролем С предложением ввести "родительский контроль" за финансами подростков от 14 до 18 лет в ЦБ обратился ОНФ. Известия 17:01