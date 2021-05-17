Банк России решил ввести новую функцию для родителей подростков
Общественники в письме к ЦБ отметили, что сейчас банки открывают подросткам счета без согласия родителей.
После консультации с Минпросвещения ЦБ намерен оценить целесообразность издания рекомендаций для банков по надлежащей практике обслуживания несовершеннолетних.
Сейчас кредитно-финансовые организации ссылаются на банковскую тайну и родители без согласия подростков не могут получить доступ к выпискам по картам своих несовершеннолетних детей.
Также регулятор указал, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных.
С чего всё началось
Вопрос баланса: ЦБ может ввести «родительский контроль» за счетами подростков
В ответном письме за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова отмечено, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных. Все не под контролем С предложением ввести "родительский контроль" за финансами подростков от 14 до 18 лет в ЦБ обратился ОНФ.
Известия17:01