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Экономика

Банк России решил ввести новую функцию для родителей подростков

Общественники в письме к ЦБ отметили, что сейчас банки открывают подросткам счета без согласия родителей.
Lenta.ru
После консультации с Минпросвещения ЦБ намерен оценить целесообразность издания рекомендаций для банков по надлежащей практике обслуживания несовершеннолетних.
Известия
Сейчас кредитно-финансовые организации ссылаются на банковскую тайну и родители без согласия подростков не могут получить доступ к выпискам по картам своих несовершеннолетних детей.
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Также регулятор указал, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных.
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С чего всё началось

Вопрос баланса: ЦБ может ввести «родительский контроль» за счетами подростков

В ответном письме за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова отмечено, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных. Все не под контролем С предложением ввести "родительский контроль" за финансами подростков от 14 до 18 лет в ЦБ обратился ОНФ.
Известия17:01

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ТАСС00:54

ЦБ может ввести «родительский контроль» за счетами подростков

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