В ответном письме за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова отмечено, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных. Все не под контролем С предложением ввести "родительский контроль" за финансами подростков от 14 до 18 лет в ЦБ обратился ОНФ.

Известия 17:01