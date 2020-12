Кооперативный платформер It Takes Two выйдет 26 марта на ПК и консолях двух поколений

It Takes Two поступит в продажу 26 марта 2021 года для PC (Steam, Origin), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. Для игры в совместном режиме будет достаточно одной копии.