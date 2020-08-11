Рубль начал укрепляться к доллару на открытии торгов Мосбиржи
Смотрите также
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
Россия предложит Швейцарии и Гонконгу изменить соглашения по налогам
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии
Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Рогозин: 70% россиян не верят, что американцы были на Луне
Полиция допросила мужа Легкоступовой
Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру
Польша захотела стать посредником в переговорах Лукашенко и оппозиции
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет
Путин поздравил победившего на президентских выборах Лукашенко
Четверо российских журналистов покинули посольство РФ в Минске
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В Саратовской области в затонувшем автомобиле погиб ребенок
Ледяной корабль обнаружили у берегов Антарктиды
Клим Шипенко снимет нуар о последних днях жизни Есенина
СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили
18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России
Подсчитаны затраты на подготовку российских школьников к учебному году
Раскрыты способы накопления пенсии до 90 тысяч рублей в месяц
Степанова заявила, что Тутберидзе и Глейхенгауз употребляют алкоголь
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Глубоко модернизированный вертолет «Аллигатор» совершил первый полет
«Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят»: Как российский рубль отреагирует на ситуацию в Беларуси
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Полиция допросила мужа Легкоступовой
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили
Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
Доллар подорожал до отметки в 73,52 рубля сразу после открытия Московской биржи 11 августа, но расчетами "завтра" на 10:05 уже подешевел на 5 копеек — до 73,42 рубля.В источнике
Подробнее о событии