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Рубль начал укрепляться к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Доллар подорожал до отметки в 73,52 рубля сразу после открытия Московской биржи 11 августа, но расчетами "завтра" на 10:05 уже подешевел на 5 копеек — до 73,42 рубля.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ru03:29
REGNUM

Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

REGNUMвчера в 01:08
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
Финмаркет

Доллар и евро на «Московской бирже» начали торги снижением

Финмаркет03:20
РБК

В какой валюте копить деньги на квартиру. Рекомендации экспертов

РБК03:17

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
Ведомости07:28
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Россия предложит Швейцарии и Гонконгу изменить соглашения по налогам

Вслед за Кипром, Люксембургом, Мальтой и Нидерландами Россия может обратиться к Швейцарии и Гонконгу с предложением изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Российская газета08:25
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Тренер солигорского «Шахтера» — о переходе Лисаковича в «Локомотив»: «Я и клуб потеряли супернападающего»

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб высказался о переходе из своей команды в московский «Локомотив» 22-летнего нападающего Виталия Лисаковича.
Sport24.ru07:53

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах

Украинские правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины и военного пенсионера, которые передавали секретную информацию в конфетах Roshen, сообщила во вторник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Национальная служба новостей07:51

СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

Минск, 11 августа 2020, 13:51 — REGNUM После массовых протестов в Минске и блокировке движения транспорта на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
REGNUM06:51
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18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник06:20
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Женева, Швейцария, 11 августа 2020, 06:41 — REGNUM Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
REGNUM23:41
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Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ru08:21
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