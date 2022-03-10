"В 2022 году вместо роста на 2,4% аналитики ожидают снижение ВВП на 8,0%. Прогноз на 2023 год снижен на 1,1 п. п., до 1,0%, на 2024 год - на 0,5 п. п., до 1,5%. Оценка долгосрочных темпов роста ВВП снижена на 1,0 п. п., до 1,0%", - следует из опроса регулятора.