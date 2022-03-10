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Банк России: российская экономика вернется к росту в 2023 году

После снижения ВВП на 8 процентов по итогам 2022 года российская экономика вернется к росту в 2023 году.
Lenta.ru
"В 2022 году вместо роста на 2,4% аналитики ожидают снижение ВВП на 8,0%. Прогноз на 2023 год снижен на 1,1 п. п., до 1,0%, на 2024 год - на 0,5 п. п., до 1,5%. Оценка долгосрочных темпов роста ВВП снижена на 1,0 п. п., до 1,0%", - следует из опроса регулятора.
ТАСС
В 2022 году аналитики ожидают курс в среднем за год на уровне 110 рублей за доллар США, в 2023 году - 118,4 рубля и 120 рублей в 2024 году.
ТАСС
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил, что значительный пересмотр консенсус-оценок отражает кардинальное изменение экономических условий, произошедшее за последние недели.
Lenta.ru

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