Кремль приветствует договоренность о прекращении огня после пограничного инцидента у Киргизии и Таджикистана и надеется на долгосрочность этой договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американское диппредставительство в Москве ранее в пятницу сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок.
Еврокомиссия приняла резолюцию, которая настаивает на остановке строительства трубопровода, однако у Берлина другое мнение: Европа нуждается в надежных поставках российского газа, и "Северный поток-2" должен быть достроен как можно скорее.