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Банк России ужесточит регулирование выдачи потребкредитов

Банк России (ЦБ) ужесточит регулирование необеспеченных потребительских кредитов, выдаваемых с 1 июля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на регулятор.В источнике
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