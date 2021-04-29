В Германии призвали быстрее достроить «Северный поток-2»

Еврокомиссия приняла резолюцию, которая настаивает на остановке строительства трубопровода, однако у Берлина другое мнение: Европа нуждается в надежных поставках российского газа, и "Северный поток-2" должен быть достроен как можно скорее.