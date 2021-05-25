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Банк России считает нецелесообразным увеличить зарплаты гражданам за счет средств ФНБ

Центробанк не захотел тратить средства суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ), считающегося главной российской кубышкой, на зарплаты гражданам.
Lenta.ru
Также Швецов отметил, что в отсутствие ФНБ российская экономика окажется полностью зависимой от цен на нефть.
Lenta.ru
Поддерживать экономическую ситуацию в стране и строить долгосрочные планы, по словам Швецова, помогают бюджетное правило, плавающий курс и другие инструменты.
News.ru
Механизм бюджетного правила, заключающийся в покупке иностранной валюты на нефтегазовые сверхдоходы для пополнения ФНБ, предотвращает чрезмерное укрепление курса рубля.
Lenta.ru

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