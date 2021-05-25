Австралиец использует четыре видеокарты Radeon R9 390 для майнинга и обогрева дома. А средствами от добычи Ethereum оплачивает счета за электричество

Как пишет источник, один из жителей Австралии установил в серверный корпус четыре старые видеокарты Radeon R9 390 и подключил их к тепловому насосу своего жилища: в холодное время года охлаждённый воздух с улицы поступает в этот корпус, нагревается в нём и дальше тепловым насосом разносится по комнатам, обогревая их.